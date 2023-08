Identiv, Inc. est un fournisseur mondial d'identification sécurisée et de sécurité physique. La société opère à travers deux segments : Identité et Locaux. Le segment Identité comprend des produits et des solutions permettant de décrocher l'accès à l'information pour servir le marché de l'accès logique et de la cybersécurité, et de protéger les objets connectés et l'information à l'aide de l'identification par radiofréquence (RFID) intégrée à la sécurité. Le segment des locaux comprend ses solutions pour répondre au marché de la sécurité des locaux pour les gouvernements et les entreprises, y compris le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, l'analyse, l'audio, les lecteurs d'accès et les identités. Les produits de la société comprennent le contrôle d'accès physique, la vidéo et les identifiants, les étiquettes RFID, les inlays et les labels, ainsi que le contrôle d'accès logique. Ses solutions comprennent des solutions de contrôle d'accès et de vidéo pour les aéroports, des solutions fédérales d'identité et de cybersécurité, des solutions d'authentification multifactorielle, des solutions d'identité et de cybersécurité pour les soins de santé, des solutions de sécurité pour les élections et d'autres.

Secteur Equipements et pièces électroniques