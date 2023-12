Identiv, Inc. invite les clients, les entreprises et les propriétaires de marques à visiter son nouveau centre d'excellence IoT à l'extérieur de Munich, en Allemagne, pour faire l'expérience du portefeuille IoT complet de l'entreprise. Des experts du centre d'excellence en ingénierie adjacent d'Identiv sont disponibles sur place pour présenter une vaste gamme d'applications et de cas d'utilisation possibles, permettant ainsi aux visiteurs de visualiser directement comment les solutions basées sur l'identification par radiofréquence (RFID) peuvent améliorer leurs activités. Au centre d'excellence IoT, les clients, partenaires et fournisseurs actuels et potentiels de l'IoT peuvent faire des démonstrations et tester les produits IoT d'Identiv basés sur la technologie haute fréquence (HF)/communication en champ proche (NFC), Bluetooth (BLE) ou ultra haute fréquence (UHF).

Le nouveau centre présente des solutions RFID avancées, telles que des étiquettes intégrées pour la durée de vie des vêtements, des étiquettes robustes Tag-On-Metal (TOM), des étiquettes ID-Pixels compatibles BLE, des solutions cryptées pour les applications de soins de santé, et des solutions durables et complètes pour les marques de consommation qui utilisent le nuage de connexion de l'IdO de bitse.io. Les experts de l'industrie RFID d'Identiv, issus de son centre d'excellence en ingénierie, sont disponibles sur place pour travailler avec les visiteurs afin de perfectionner leurs idées de produits IoT révolutionnaires en solutions qui peuvent être mises à l'échelle pour la production en volume. L'équipe d'ingénieurs de haut niveau d'Identiv conseille les clients tout au long du cycle d'innovation, du concept initial et de la conception jusqu'au prototypage et à la production en série.

Les ingénieurs d'Identiv collaborent en utilisant le même équipement que celui utilisé dans les installations de production à haut volume de l'entreprise en Asie du Sud-Est. Cette approche rationalise le processus de conception, aidant les clients à éviter des cycles de reconception longs et coûteux. La demande mondiale de solutions IoT ne cessant de croître, Identiv offre à ses clients et à ses partenaires une plateforme entièrement optimisée pour développer, valider, mettre en service et mettre à l'échelle des dispositifs IoT spécialisés basés sur la RFID.

Les solutions IoT d'Identiv conviennent à une multitude d'applications potentielles dans un large éventail de marchés finaux, y compris les soins de santé, l'électronique grand public, les produits de luxe, la logistique et le suivi des entrepôts.