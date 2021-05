La crypto-monnaie ethereum est florissante mais les risques persistent

NEW YORK, 7 mai (Reuters) - L'Ethereum a surpassé ses principaux rivaux en matière de monnaie numérique cette année, soutenu par l'essor de la finance décentralisée (DeFi) et l'anticipation d'un ajustement technique cet été, mais il est confronté à des obstacles qui pourraient freiner son ascension.

Avec un bond de plus de 350 % de son prix cette année, l'ethereum a la deuxième plus grande capitalisation boursière après le bitcoin, mais pas autant de cachet et peut-être plus de défis opérationnels qui pourraient l'empêcher d'éclipser son grand rival.

Dans le monde de la crypto-monnaie, les termes "ethereum" et "ether" sont devenus synonymes. Techniquement, l'ethereum est le réseau blockchain dans lequel les applications décentralisées sont intégrées, tandis que l'ether est le jeton ou la monnaie qui permet ou conduit l'utilisation de ces applications.

Vendredi, la capitalisation boursière de l'ethereum s'élevait à 410 milliards de dollars, soit la deuxième place derrière celle du bitcoin, qui dépasse les 1 000 milliards de dollars, selon le site de suivi des données CoinGecko.com. Il a atteint un sommet record de 3 610,04 $ jeudi et était dernièrement en hausse de 1% à 3 524 $.

Le bitcoin, quant à lui, a connu une hausse plus modeste de 97 % cette année. Depuis qu'il a atteint un sommet historique d'un peu moins de 65 000 dollars à la mi-avril, le bitcoin a en fait chuté d'environ 18 %.

Une hausse de l'intérêt institutionnel a augmenté la demande d'ethereum, mais l'offre a été limitée. En avril, l'offre de ce jeton sur les marchés boursiers a atteint son niveau le plus bas depuis près de deux ans et demi, selon Kraken Intelligence, un blog de recherche de la bourse de crypto-monnaies Kraken.

"C'est plus qu'une simple pièce de monnaie. C'est un écosystème entier qui permet de construire d'autres applications", a déclaré Bradley Kam, directeur général du fournisseur de domaines blockchain, Unstoppable Domains.

Au c?ur de l'ascension de l'ethereum se trouve le DeFi, qui désigne les plateformes de crypto-monnaies de pair à pair qui facilitent les prêts en dehors des institutions bancaires traditionnelles. De nombreux sites fonctionnent sur le réseau ethereum, en utilisant un code open-source avec des algorithmes qui fixent les taux en temps réel en fonction de l'offre et de la demande. La valeur bloquée - le nombre total de prêts sur les plateformes DeFi - était de 79 milliards de dollars à la date de vendredi, selon les données de DeFi Pulse, en hausse de près de 600% par rapport à 11 milliards de dollars en octobre.

DeFi a cependant ses problèmes. Les recherches de Dune Analytics ont montré que 2 à 5 % des transactions sur les échanges décentralisés basés sur l'ethereum ont échoué en raison de complications telles que le glissement ou l'insuffisance des prix du "gaz", qui sont les frais nécessaires pour mener à bien une transaction sur la blockchain ethereum.

Entre le 15 et le 21 avril, par exemple, environ 1,1 million de transactions ont été effectuées sur Uniswap, un protocole DeFi utilisé pour échanger des crypto-monnaies. Parmi celles-ci, 241 262 ont échoué, ce qui représente le plus grand nombre d'échecs de transactions sur l'ensemble du réseau ethereum, selon les données de la plateforme d'analyse Etherscan et de Dune Analytics.

"DeFi est destiné à une croissance fulgurante, mais cette croissance s'accompagne intrinsèquement de risques", a déclaré Alex Wearn, directeur général de la bourse de crypto-monnaies IDEX.

"Les problèmes tels que les transactions échouées et le front-running ne sont pas subtils et coûtent aux utilisateurs des millions de dollars chaque jour", a-t-il déclaré, faisant référence à la pratique consistant à obtenir une transaction en première ligne dans la file d'attente d'exécution juste avant un contrat futur connu. "Ces problèmes majeurs (...) limitent l'attrait de ces produits pour un public plus large et, au final, entravent la croissance de l'écosystème."

Wearn estime que plus de 285 millions de dollars ont été perdus dans des hacks DeFi jusqu'à présent cette année.

Les partisans affirment que les sites DeFi représentent l'avenir des services financiers, en fournissant un moyen moins cher, plus efficace et plus accessible pour les personnes et les entreprises d'accéder au crédit et de l'offrir.

BOSSES TECHNOLOGIQUES

Ethereum a également souffert de l'incapacité du réseau à s'adapter à la demande sans encourir de frais de transaction élevés, ainsi que de la lenteur de l'exécution des transactions, selon les participants au marché.

La première phase d'une mise à niveau appelée Ethereum 2.0, lancée l'année dernière, vise à résoudre les problèmes techniques du réseau en matière de vitesse, d'efficacité et d'évolutivité.

Cependant, John Wu, président d'AVA Labs, une plateforme open-source pour les applications financières, a souligné que la migration prévue vers Ethereum 2.0 est en préparation depuis des années.

"Les délais ont constamment été retardés, il est donc difficile de se sentir à l'aise avec cette inconnue", a-t-il déclaré.

L'Ethereum est également confronté à la concurrence acharnée de réseaux tels qu'Avalanche d'AVA Labs et Binance Smart Chain, qui sont également compatibles avec les actifs et les applications de l'Ethereum.

Les données d'AVA Labs montrent que les utilisateurs ont transféré plus de 170 millions de dollars vers Avalanche depuis l'ethereum depuis février.

UNE AUTRE AMÉLIORATION TECHNIQUE

Pourtant, l'espoir d'un ajustement technique appelé EIP (ethereum improvement proposal) 1559, qui devrait être mis en service en juillet et qui est considéré comme réduisant l'offre d'ethereum, a donné un coup de pouce à la monnaie numérique.

L'EIP-1559 vise à réduire la volatilité des frais de l'ethereum en introduisant un mécanisme permettant de brûler une partie de ces frais de transaction, ce qui devrait ralentir l'émission du jeton, selon les analystes.

L'impact sur le prix de l'ethereum pourrait être similaire à un événement de réduction de moitié du bitcoin, dans lequel un ajustement a réduit l'offre de bitcoin et a propulsé son prix à des sommets record, ont déclaré les analystes.

"Il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur le marché au sujet de l'impact potentiel qui a comme une magnitude de type halving avec le bitcoin", a déclaré Richard Galvin, cofondateur et directeur général du fonds crypto Digital Asset Capital Management.

"Ce sont tous des moteurs assez positifs qui ont, je suppose, vu une réévaluation assez forte".

(Reportage de Gertrude Chavez-Dreyfuss à New York Reportage supplémentaire de Tom Wilson à Londres Rédaction d'Alden Bentley et Matthew Lewis)