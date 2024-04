IDEX Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pompes et de systèmes de fluides. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - systèmes et composants fluidiques (40,1%) : systèmes de compactage et de séchage de rouleaux ; - compteurs de débit (38%) ; - systèmes de surveillance et de sauvetage incendie (21,9%) : pompes, vannes, outils de sauvetage, sacs de levage, dispositifs de serrage, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,1%), Amérique du Nord (3,8%), Europe (25%), Asie (16,3%) et autres (4,8%).

Secteur Machines et équipements industriels