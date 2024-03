Ne vous laissez pas attendrir par les chiots et par les chatons de l'illustration. IDEXX Laboratories déploie un modèle économique redoutable. Spécialiste de la santé animale, l'entreprise charme les investisseurs avec des marges et un chiffre d'affaires en constante expansion. On peut même dire qu'elle a bâti une véritable forteresse (Warren Buffett appelle cela un MOAT) autour de ses produits et services de diagnostic, qui lui garantissent des revenus récurrents. À cela s'ajoutent de belles largesses au profit des actionnaires, récompensés par d'importants rachats d'actions.

Depuis sa création en 1983, IDEXX Laboratories s'est établi comme un des leaders mondiaux dans le développement, la production et la commercialisation de solutions de diagnostic pour le secteur vétérinaire. L'entreprise est aussi présente, de façon marginale, dans l'élevage, la santé humaine et le contrôle de la qualité de l'eau.

Le Groupe des Animaux de Compagnie (CAG) pèse 92% du chiffre d'affaires et constitue donc le cœur de l'entreprise. Ce segment offre un éventail de solutions de diagnostic intégrées pour les cliniques vétérinaires, comprenant des appareils de diagnostic immédiat, des services de diagnostics externes (consultation et échantillon), des systèmes de gestion de cabinet vétérinaire et des systèmes d'imagerie utilisant l'intelligence artificielle.

Le segment Eau, qui représente 4,5% du chiffre d'affaires, se consacre au développement de produits destinés à tester la présence de contaminants microbiens dans l'eau. Ces produits sont cruciaux pour les laboratoires gouvernementaux, les services publics d'eau et les industries qui doivent se conformer à des normes réglementaires strictes.

Quant au segment Bétail, Volaille et Produits Laitiers, représentant 3% du chiffre d'affaires, il fournit des tests diagnostiques et des services qui soutiennent la gestion de la santé animale et la qualité des produits laitiers.

Enfin, le segment Autres englobe les activités de diagnostics médicaux pour les humains via OPTI Medical et les accords de licence d'IDEXX pour des technologies de distribution de médicaments, bien que ce segment représente moins de 1% du chiffre d'affaires.

La répartition géographique des revenus d'IDEXX Laboratories témoigne de sa forte implantation sur le continent américain, constituant 71,7% de ses revenus totaux. Parmi ceux-ci, les États-Unis se distinguent particulièrement, générant à eux seuls 65,3% du chiffre d'affaires. L'Europe représente également une part significative de l'activité d'IDEXX, avec 19,5% des revenus, tandis que l'Asie contribue à hauteur de 8,7%.

Finance

IDEXX Laboratories, avec sa capitalisation boursière de 46 milliards de dollars en début d'année 2024, se positionne comme une entreprise de poids dans le secteur du diagnostic vétérinaire. Le ratio cours/bénéfices (P/E) est de 50,2 fois. C'est extrêmement élevé, mais cela reste dans la moyenne de ce que l'entreprise a affiché sur les dix dernières années. C'est le signe de la confiance inébranlable des investisseurs dans le potentiel de croissance et la capacité à générer des bénéfices futurs.

En 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3,66 milliards de dollars, et a affiché un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 10,5% sur les dix dernières années. La performance financière est d'autant plus remarquable avec une marge nette de 23,1%.

Bien que l'entreprise adopte une politique de non-distribution de dividendes, elle affiche néanmoins un payout ratio de 75%. Idexx privilégie les rachat d'actions, une stratégie qui a permis de réduire le nombre d'actions en circulation de près de 13% en 10 ans, grâce à l'investissement de plus de 3,7 milliards de dollars de capitaux.

L'évolution des revenus de l'entreprise, distinguée entre sources récurrentes et non-récurrentes

Avantage concurrentiel

IDEXX Laboratories dispose d'un modèle d'affaires résilient qui lui permet de réaliser plus de 85% de son chiffre d'affaires sous forme de revenus récurrents. La société capitalise sur ses instruments de diagnostics, conçus pour être uniquement compatibles avec ses propres consommables. Cet aspect oblige les cliniques vétérinaires, qui ont investi des sommes considérables dans ces équipements, à s'approvisionner de manière continue auprès d'IDEXX. Ce système érige des barrières significatives au changement de fournisseur rendant ainsi captifs ses clients. L'interconnexion des instruments favorise l'émergence d'un écosystème unifié, renforçant la dépendance des clients à la manière d'Apple. Les logiciels, tels que VetConnect PLUS, consolident cette fidélité grâce à leur intégration profonde dans des processus opérationnels critiques. La transition vers des systèmes concurrents devient donc de moins en moins envisageable pour les vétérinaires, qui s'habituent progressivement à l'écosystème d'IDEXX, avec des outils comme Cornerstone, essentiel à la gestion des informations cliniques des patients. Un changement de système pourrait entraîner des perturbations opérationnelles, mais aussi la perte de données cliniques vitales.

Leader qui en a encore sous la pédale

Bien que IDEXX domine le marché américain des diagnostics pour animaux de compagnie, l'entreprise estime n'avoir investi que 15% de son marché adressable mondial, valorisé à 45 milliards de dollars. Cette manne non exploitée présage une multitude d'opportunités de croissance. En se basant sur ses taux d'expansion historiques, l'entreprise projette que son marché connaîtra une progression annuelle supérieure à 10% au cours de la prochaine décennie.

Plusieurs facteurs alimentent ce potentiel de croissance. Le nombre d'animaux de compagnie est en constante augmentation, une tendance qui s'est accélérée depuis la pandémie de Covid-19. Parallèlement, l'espérance de vie des animaux a significativement progressé sur la dernière décennie, avec une augmentation de 12% pour les chiens et de 14% pour les chats, ce qui induit une hausse des dépenses vétérinaires. En moyenne, les soins de santé pour un animal de plus de 11 ans coûtent 690 dollars, presque le double de ceux consacrés à des animaux de moins d'un an.





Idexx joue sur la corde sensible. Les propriétaires d'animaux, attachés à leurs compagnons, sont prêts à réduire leurs dépenses personnelles pour prendre soin de leurs boules de poils. Les nouvelles générations, particulièrement réceptives à la santé animale, sont plus enclines à effectuer des visites régulières chez le vétérinaire, illustrant un potentiel de croissance à mesure que les animaux vieillissent.

IDEXX Laboratories se positionne comme un acteur majeur du marché vétérinaire mondial, capitalisant sur un modèle économique qui génère des revenus récurrents et soutient une croissance soutenue du chiffre d'affaires annuel. La société affiche également des marges en constante amélioration, reflétant son efficacité opérationnelle et son pouvoir de fixation des prix.

IDEXX contribue à une amélioration continue du bénéfice par action (BNA) grâce à ses multiples rachats d'actions. Lors de sa dernière conférence, le PDG a évoqué l'intention de racheter de 0,5% à 1% des actions en circulation pour l'année 2024.

Le PDG de l'entreprise est optimiste quant à la poursuite d'une croissance à deux chiffres pour 2024 et anticipe que les vecteurs de croissance actuels resteront robustes pour la décennie à venir.

Toutefois, la valorisation élevée de l'entreprise pourrait tempérer l'enthousiasme de certains investisseurs, bien que cette valorisation demeure conforme aux moyennes observées au cours des dix dernières années. Les investisseurs potentiels devront donc peser la forte dynamique de croissance d'IDEXX face aux multiples de valorisation, en gardant à l'esprit que les évaluations premium sont souvent attribuées à des sociétés de qualité affichant des perspectives de croissance supérieures.