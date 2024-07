IDFC FIRST Bank Limited est une société bancaire basée en Inde. La société opère à travers quatre segments : Trésorerie, banque d'entreprise/de gros, banque de détail et autres activités bancaires. Le secteur de la trésorerie comprend principalement le portefeuille d'investissement de la banque, les emprunts et les prêts sur le marché monétaire, les opérations d'investissement et l'ensemble du portefeuille de devises et de produits dérivés de la banque. Le segment Corporate/Wholesale Banking fournit des prêts, des facilités non financières et des services de transaction aux entreprises qui ne sont pas incluses dans la banque de détail et la syndication. Le segment de la banque de détail consiste à prêter aux particuliers et aux entreprises par l'intermédiaire du réseau de succursales et d'autres canaux de distribution, en fonction de l'orientation, de la nature du produit, de la granularité de l'exposition et de son montant. Le secteur des autres activités bancaires comprend les revenus provenant de la distribution de produits de tiers. La société exploite environ 809 agences et plus de 925 distributeurs automatiques de billets (DAB).