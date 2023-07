L'IDFC First Bank glisse, l'IDFC atteint un niveau record après l'approbation de la fusion

Aujourd'hui à 07:24 Partager

Les actions du prêteur privé IDFC First Bank ont chuté de 6 % mardi, tandis que celles d'IDFC ont augmenté de 6 % après que le conseil d'administration de la banque a approuvé lundi une fusion inversée des deux sociétés dans le but de simplifier leur structure d'entreprise et de faciliter le respect de la réglementation.

Dans le cadre de l'opération proposée, les actionnaires du prêteur non bancaire IDFC recevront 155 actions d'IDFC First Bank pour chaque lot de 100 actions qu'ils détiennent actuellement dans la première, ce qui valorise l'opération à 127,02 roupies par action, soit une prime de 16,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action IDFC. L'action IDFC a atteint son plus haut niveau historique, tandis que l'action IDFC First Bank a connu sa plus forte baisse intrajournalière depuis décembre de l'année dernière. L'annonce de la fusion intervient quelques jours après la fusion de Housing Development Finance Corp avec HDFC Bank dans le cadre d'une opération de 40 milliards de dollars, la plus importante de l'histoire des entreprises indiennes. (1 $ = 81,9550 roupies indiennes)