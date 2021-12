Acteur de la distribution multicanale d’articles et de vêtements de sport, Ekosport fait son entrée dans le portefeuille d’actifs à forte croissance tournés vers le numérique de l’IDI, via un LBO primaire permettant une prise de participation minoritaire de référence. Avec cette dernière opération, l’IDI met un terme à une année très active, avec 15 transactions réalisées en 2021.

Avec Ekosport, l’IDI fait son entrée dans le secteur des articles et des vêtements de sport. Selon nous, cette nouvelle exposition marque une évolution positive pour la HoldCo, le marché visé étant pleinement conforme à l’objectif d’investissement dans des activités à forte croissance présentant une forte composante numérique. Ekosport est particulièrement bien positionné sur le segment des articles et des vêtements de sports de plein air, proposant une large gamme de produits répondant aux besoins de sa clientèle liés à la pratique des sports d’été comme d’hiver.

La stratégie multicanal d’Ekosport devrait offrir de nombreuses possibilités en termes de croissance organique, l’implantation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes permettant de tirer profit du grand nombre de sentiers de randonnée, de parcs naturels et de stations de ski présents. En outre, les deux plateformes de e-commerce qu’il détient, ekosport.fr et achat-ski.com, permettent au groupe d’être actif sur l’ensemble des marchés français et européens.

Le marché des articles et des vêtements de sport est particulièrement attrayant en raison d’une sensibilisation plus marquée à la santé, d’une popularité croissante du fitness et de la progression du revenu disponible dans les pays en développement qui devraient soutenir la demande des ménages ces prochaines années. Le commerce de détail en ligne est également un important moteur de croissance pour le secteur. Ekosport réalise d’ores et déjà des performances encourageantes en la matière, avec près de 33% de son chiffre d’affaires de 80m€ provenant des marchés internationaux par le biais de ses sites de e-commerce, ce qui en fait l’un des acteurs majeurs de la distribution d’articles et de vêtements de sport de plein air en Europe.

Grâce au soutien de l’IDI, Ekosport va pouvoir s’engager sur la voie de la croissance externe, et participer à la consolidation du marché au travers de l’acquisition de nouveaux sites de vente au détail et de plateformes en ligne, tout en continuant d’afficher une forte croissance organique aidée par les tendances sous-jacentes qui soutiennent le marché des articles et des vêtements de sport.