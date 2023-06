L’IDI a démarré 2023 sur les chapeaux de roues en termes d’investissements et de cessions. Ainsi, à mi-2023, l’IDI a d’ores et déjà réalisé quatre opérations : l’acquisition de Talis Education au sein de Groupe Fore et deux cessions, dont celle de Freeland, le leader français sur le marché des services aux indépendants, à MML Capital, permettant à l’IDI d’afficher un bon multiple d’investissement à 2,2x et un TRI avoisinant 24% en moins de quatre ans. Il convient toutefois de noter que le cas de Freeland est particulier, l’IDI ayant réinvesti une partie importante du produit de cession.

L’IDI a annoncé ce matin la cession de sa participation dans Flex Composite Group. L’IDI et Andera Partners ont annoncé un accord prévoyant la cession en totalité de Flex Composite Group (FCG) à Michelin pour une valeur d’entreprise de 700m€. Un tel montant porte à plus de 12x le multiple d’investissement au regard de la mise initiale. Pour mémoire, FCG avait intégré le portefeuille de l’IDI en 2015 pour 23,2m€. En décembre 2022, en tant qu’investisseurs minoritaires, l’IDI et Andera Partners détenaient 63,4% du groupe.

Flex Composite Group est un leader européen sur le marché de la conception, de la fabrication et de la distribution de matériaux composites avancés. Le groupe comprend aujourd’hui trois divisions : i) Engineered fabrics, la branche dans les tissus techniques enduits, ii) Carbon fabrics and technical composites Composite Materials, et iii) une division de films thermoplastiques, Technical Films, qui lui ont permis de porter son chiffre d’affaires autour de 200m€ en 2022. Depuis 2015 et jusqu’en 2022, aidé par le soutien de l’IDI dans son développement, FCG a affiché une marge opérationnelle toujours comprise entre 25% et 30% et une croissance organique de 11% en moyenne.

La transaction devrait être finalisée au T3 2023, sous réserve de l’approbation des autorités de la concurrence, et confirme de nouveau la capacité de l’IDI à générer de la valeur.