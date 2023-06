IDI : Oddo BHF relève son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur IDI avec un objectif de cours relevé de 70 à 75 euros, du fait d'une réduction de la décote sur l'ANR (à 25% contre 30% auparavant) qu'il applique dans son modèle de valorisation.



Le bureau d'études salue la cession de la participation dans Flex Composite Group à Michelin, une opération 'parfaitement dans la stratégie du groupe IDI' et qui 'confirme la belle dynamique de rotation de portefeuille attendue sur 2023'.



Selon lui, l'IDI pourra réaliser sur les prochains trimestres d'autres opérations de cession des participations historiques, notamment CFDP Assurances, Ateliers de France et Royalement vôtre éditions, si de belles opportunités se présentent.



