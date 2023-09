Pionnier du capital investissement en France, l'IDI est une société d'investissement cotée spécialisée dans l'accompagnement des PME et ETI valorisées entre 10 et 150 MEUR et jusqu'à 250 MEUR dans le cas d'un co-investissement. Via des tickets compris entre 15 et 50 MEUR, ce spécialiste du LBO et du capital-développement accompagne depuis plus de 50 ans des entrepreneurs ambitieux dans leurs projets de croissance en France et en Europe. Depuis son introduction en bourse en 1991, la société affiche un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15%.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds