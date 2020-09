IDI : entrée au capital du Groupe Sarbacane

08/09/2020 | 13:20

L'IDI, société cotée de capital investissement, annonce son entrée au capital du Groupe Sarbacane, éditeur de logiciels proposant une solution en SaaS d'emailing, SMS et chat à près de 10.000 PME et TPE, principalement issues du secteur BtoB.



Cette opération permet à l'IDI, qui prend le relais d'Ardian Growth, d'entrer minoritairement au capital au côté du président fondateur Mathieu Tarnus, qui conserve la majorité du capital, avec son équipe de management.



Basé en région lilloise et employant une centaine de salariés, le groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de plus de 11 millions d'euros et a enregistré une croissance annuelle de l'ordre de 10% ces dix dernières années.



