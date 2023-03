Résultats annuels - ANR au 31/12/2022 de 89,45 euros par action : +12% - Capacité d'investissement au 31/12/2022 : 123,8 millions d'euros

Résultats annuels 2022

ANR au 31 décembre 2022 : + 12% depuis le début de l'année Fonds propres : 673 millions d'euros

Capacité d'investissement au 31 décembre 2022 : 123,8 millions d'euros

Développement de la gestion pour compte de tiers

L'IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, affiche de bons résultats et une dynamique d'activité toujours soutenue. En 2022, 15 opérations ont été conclues ou signées : une acquisition, dix build-up, deux cessions, un réinvestissement, la prise de participation significative dans Omnes (>40%) et enfin, une opération stratégique qui se matérialise avec la création d'idiCo pour développer le groupe IDI dans la gestion pour compte de tiers en Europe.

Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare « 2022 a été un bon millésime pour toutes les parties prenantes de l'IDI dans un contexte économique et géopolitique très tendu. Ces chiffres qui surperforment ceux de son marché, démontrent une fois de plus la résilience du business model de l'IDI et la grande qualité de son portefeuille de participations. 2023 sera une année charnière pour l'IDI, symbolisé par des nouveaux bureaux pour regrouper à une même adresse, les équipes d'investissement de l'IDI et celles de la gestion pour compte de tiers d'idiCo et d'idi emerging markets. Le Groupe IDI grandit en taille et devient un acteur encore plus important du capital investissement sur le segment des PME / ETI. L'équipe d'investissement de l'IDI est très active et a déjà réalisé 4 opérations depuis le 1er janvier 2023, dont le closing de l'acquisition d'une participation minoritaire significative dans Omnes et de 100% d'idiCo. »

Croissance de l'ANR par action : + 12 %

L'actif net réévalué au 31 décembre 2022 atteint 672,8 millions d'euros et l'ANR par action s'élève à 89,45 euros, en hausse de 12% sur l'exercice 2022. Cette bonne performance s'explique, d'une part, par la qualité du portefeuille disposant d'un fort pricing power, d'une exposition à la Russie non significative et d'une capacité à surmonter les tensions inflationnistes. D'autre part, l'IDI a pu céder dans d'excellentes conditions deux participations générant de forts retours pour l'ensemble des parties prenantes et a réinvesti dans l'une d'elles. Si certains financements dans le monde du private equity se sont taris pendant quelques mois, l'historique de performance de l'IDI, la solidité de sa structure financière et le marché sur lequel l'IDI intervient ont permis l'obtention des financements nécessaires pour saisir des opportunités de croissance.

Investissements, cessions et réinvestissement en 2022

Au cours de cette période, l'IDI a réalisé 15 opérations :

 La signature d'un accord entre l'IDI, Omnes Capital et ses associés dont le closing est intervenu en 2023 (cf infra)

 Une acquisition : l'IDI et le Groupe Chevrillon ont acquis Culturespaces, spécialiste français de la gestion globale de lieux culturels et pionnier mondial dans la création de centres d'art numériques et d'expositions immersives.

 Dix croissances externes : o Groupe Freeland a acquis Codeur (mai) et Intervia (octobre) o Dubbing Brothers a réalisé 4 opérations : Ad Hoc Studios (ex Sonoblock), Interopa, les 8 studios de la société italienne Sedif et Eurotroll en mai o Flex composite Group a acquis Selcom en octobre o Winncare s'est développé au Royaume-Uni via Herida Medical en décembre o CDS a changé de dimension avec l'acquisition de Rydoo Travel / Goelett (juillet) o Groupe Positive a acquis Marketing 1BY1 en novembre

 Une cession et un réinvestissement : l'IDI a cédé la majeure partie de son investissement dans Groupe Sarbacane, éditeur de logiciels SaaS proposant une solution intuitive et ergonomique d'emailing, SMS et chat, et accompagné EMZ, ainsi que l'équipe de management emmenée par Mathieu Tarnus qui conserve la majorité du capital, dans une nouvelle opération de LBO. L'IDI réalise un multiple de 3,1x et un TRI net de plus de 70% sur cette opération.

 La cession du groupe Formalian, le leader de la formation des praticiens aux métiers du bien-être, à Vivalto SAS. L'IDI délivre un multiple de près de 3x et un TRI de 32%.

Investissements, cessions et réinvestissement depuis le 1er janvier 2023

Depuis le début de l'année, l'activité est restée très dynamique, avec 4 faits majeurs annoncés ces derniers jours :

 Le closing de son opération stratégique majeure avec Omnes (23 mars 2023) qui se décline en 2 transactions : - l'IDI accompagne désormais Omnes, société de gestion reconnue du capital-investissement, qui gère près de 5 Mds€ à travers ses activités liées à la transition énergétique et l'innovation (Energies

Renouvelables, Ville Durable, venture capital Deeptech et co-investissement). Suite à cette opération, Omnes est détenue majoritairement par ses managers et minoritairement par l'IDI avec plus de 40% du capital.

-

l'IDI a acquis l'ensemble des activités de capital-investissement (lower mid cap, small cap et dette privée) d'Omnes qui a donné naissance à idiCo, nouvelle société de gestion agréée par l'Autorité des

Marchés Financiers. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de l'IDI de renforcer son offre dans la gestion pour compte de tiers. idiCo gère près d'un milliard d'euros et est co-dirigée par Benjamin Arm (Directeur Général) et Julien Bentz (Président), qui restera Managing Partner de l'équipe d'investissement de l'IDI.

 1 opération de croissance externe de Talis Education qui acquiert le groupe Fore, premier acteur privé dans la formation et l'apprentissage aux Antilles françaises et en Guyane.

 2 cessions Une cession/réinvestissement dans Freeland, leader français des services aux indépendants, permettant de réaliser un multiple de 2,2x et un TRI de près de 24% et Fidinav spécialisée dans le transport maritime de vrac sec.

Julien Bentz, Managing Partner de l'équipe d'investissement de l'IDI et Président de idiCo, déclare : « Dans un environnement M&A complexe, l'équipe d'investissement de l'IDI a réussi à saisir de nombreuses opportunités, à un rythme soutenu correspondant à plus d'une opération par mois en moyenne. Cette performance est due à l'engagement fort de toute l'équipe et à la qualité de nos participations et de leur management. Notre portefeuille est constitué de sociétés disposant d'un fort pricing power et d'équipes de très grande qualité, ce qui explique la croissance de notre ANR dans un contexte compliqué. Les entreprises cédées ont permis de générer de très beaux retours. En parallèle le développement d'idiCo sur des tailles d'entreprise plus petites permettra au groupe IDI d'être un acteur incontournable sur le secteur du private equity Europe des PME et ETI. L'équipe d'investissement de l'IDI étudie en ce moment de nombreux dossiers, ce qui laisse augurer d'une année 2023 active. »

L'IDI, un acteur responsable qui œuvre pour un partage de la création de valeur durable et à un impact positif. Bilan, un an après la définition de sa stratégie ESG

Sur le plan de la gouvernance, la création du Comité ESG au niveau du Conseil de Surveillance, composé d'experts, a permis de réellement enrichir la stratégie de l'IDI. En 2022, conformément à nos engagements, la démarche ESG de l'IDI a été formalisée et systématiquement intégrée dans ses pratiques internes, dans son processus d'examen des opportunités d'investissements comme dans la gestion de ses participations. La recherche de sens et d'impact animent le comité interne de travail ESG, plus largement nos équipes au sein de l'IDI, et graduellement l'ensemble de l'écosystème de nos participations. Chacun à son échelle progresse, mène des initiatives et apporte sa pierre à l'édifice d'une société plus humaine et respectueuse de l'environnement.

Un de nos objectifs est de renforcer la résilience de notre activité et de nos participations en intégrant l'ESG de manière opérationnelle et pérenne pour permettre à la transition de s'imposer également comme un atout concurrentiel. Dans un contexte empreint d'incertitudes, notamment économiques et climatiques, la prise en compte de critères extra-financiers favorisera la résilience de notre portefeuille et la création de valeur qui en découlera.

Un bilan solide et une forte capacité d'investissement

L'IDI dispose d'un bilan solide avec une progression constante de ses capitaux propres consolidés qui s'élèvent à près de 673 millions d'euros. L'IDI affiche une capacité d'investissement de 123,8 millions d'euros au 31 décembre

2022. En outre, l'IDI bénéficie de lignes de crédit à hauteur de 60 M€ (tirées à hauteur de 30 M€ au cours du premier trimestre 2023) et d'une facilité de caisse de 5M€.

L'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale de l'IDI se tiendra le 11 mai 2023.

Les mandats de Luce Gendry, Allianz IARD, Philippe Charquet, Iris Langlois-Meurinne, Grégoire Chertok, Domitille Meheut et Hélène Molinari viendront à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale et il sera proposé de renouveler chacun d'entre eux. Il sera également proposé que Sébastien Breteau qui occupait jusqu'à présent un poste de censeur rejoigne le Conseil de Surveillance en tant que membre à part entière.

Dividende proposé de 2,5 euros par action pour 2022

Compte tenu des bons résultats de l'IDI, il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale de l'IDI un dividende de 2,5 euros par action représentant 2,8% de l'ANR et présentant un rendement de 4,57% par rapport au cours moyen 2022. Ce dividende sera mis en paiement le 24 mai 2023 (détachement du coupon le 22 mai 2023).

L'IDI une valeur de rendement long terme

L'IDI poursuit sa volonté de générer sur le long terme un rendement attractif, supérieur aux indices boursiers et à celui des autres acteurs du secteur. L'IDI fait ainsi bénéficier à ses actionnaires d'un rendement annuel, dividendes réinvestis, de 15 % depuis son introduction en bourse en 1991, soit un multiple de près de 83 en 32 ans.

Calendrier financier

13 septembre 2023 15 novembre 2023

Résultats semestriels 2023 3ème trimestre 2023

Récapitulatif des principaux indicateurs

La norme IFRS 10 prévoit qu'une société qui répond à la définition d'entité d'investissement ne consolide pas les filiales qu'elle contrôle à l'exception des filiales fournissant des services directement liés aux activités d'investissement. En conséquence, toutes les participations sont enregistrées en juste valeur par le résultat. Le périmètre consolidé de l'IDI comprend l'IDI et deux filiales de services.

L'IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis plus de 50 ans dans l'accompagnement des PME et ETI, contrôlée et majoritairement détenue par ses équipes. L'IDI propose aux entrepreneurs français du temps, des moyens et une équipe d'investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur croissance. L'engagement et la pérennité des équipes de l'IDI ainsi que la qualité- de nos investissements ont permis à nos actionnaires de bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15 %. IDI est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR000 0051393 - Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA www.idi.fr

Résultats consolidés (en millions €) 31/12/2021 31/12/2022 Résultat des activités d'investissement 146,2 94,2 Autres produits et charges opérationnels -17,3 -16,3 Autres éléments financiers -0,5 -1,6 Impôts -2,2 4 Résultat net part du Groupe 126,2 80,4 Bilan (en M€) 31/12/2021 31/12/2022 Fonds propres consolidés (part du Groupe) 612,4 672,8 Trésorerie augmentée des actifs liquides1 143,7 123,8 ANR (en M€) et ANR par action (en €) ANR (M€) 612,4 672,8 ANR par action avant dividendes 82,162 89,45 A propos de l'IDI

2 Le rachat du bloc détenu par FFP Invest (devenu Peugeot Invest), en février 2021, a un effet relutif sur l'ANR au 31 décembre d'environ 2,7 euros par action, l'ANR étant calculé sur le nombre d'actions composant le capital de l'IDI hors autocontrôle.