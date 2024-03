IDNTT SA est une société basée en Suisse dont l'activité principale consiste à fournir des services liés au cinéma et à la vidéo. La société propose la production de contenu omnicanal, y compris du contenu original, intelligent, cross-média et cross-market pour créer des interactions dans différentes langues et du trafic vers le site web, le commerce électronique et les magasins physiques, entre autres. Elle opère globalement en Espagne, en Italie et en Roumanie.

Secteur Production de spectacles