(Alliance News) - IDNTT SA a annoncé mardi qu'elle avait souscrit à une augmentation de capital de 120 000 euros dans C41 Srl, ce qui lui donne une participation de 10 % dans la cible.

Sur la base des accords signés entre les parties, IDNTT détient également une option d'achat pour 41% supplémentaires, qu'elle peut éventuellement exercer sur la base de ses propres évaluations dans les 90 jours suivant l'approbation des états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2025, et qui lui permettra de détenir 51% du capital social de C41.

" Avec l'entrée dans C41, nous complétons notre offre en intégrant au Groupe l'une des plus importantes usines de contenu créatif en Italie, leader dans la production de contenu de communication et de marketing pour le marché de la mode et du design, qui compte parmi ses clients les plus grandes marques de luxe telles que LVMH, Giorgio Armani, Moncler, Brunello Cucinelli, Tod's, Luxottica, Adidas, Flos, B&B Italia et bien d'autres ", a déclaré Christian Traviglia, président-directeur général d'IDNTT.

"Entrer dans le monde de la mode et du design, un secteur qui a un besoin quotidien de contenu pour présenter les produits et valoriser les marques, était l'un des objectifs que nous nous étions fixés lors de l'introduction en bourse. Aujourd'hui, nous pouvons dire à nos actionnaires que nous avons également atteint cet objectif important grâce à notre persévérance, notre cohérence et notre motivation".

L'action IDNTT a clôturé mardi en baisse de 1,9 %, à 3,08 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.