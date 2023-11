Idorsia Ltd. a annoncé que de nouvelles données sur l'aprocitentan, le double antagoniste des récepteurs de l'endothéline expérimental d'Idorsia pour le traitement des patients souffrant d'hypertension résistante, ont été présentées lors d'un exposé oral intitulé " Effects of aprocitentan on blood pressure lowering and proteinuria in patients with chronic kidney disease and resistant hypertension " (Effets de l'aprocitentan sur la baisse de la pression artérielle et la protéinurie chez les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique et d'hypertension résistante) par George Bakris, MD, lors de l'American Society of Nephrology (ASN) Kidney Week 2023 (Semaine du rein 2023). Les patients souffrant d'hypertension peuvent souvent contrôler avec succès leur tension artérielle en associant un mode de vie plus sain à des médicaments efficaces.

Cependant, environ 10 % des patients souffrent d'hypertension résistante, c'est-à-dire que leur tension artérielle reste élevée malgré la prise d'au moins trois médicaments antihypertenseurs de classes pharmacologiques différentes, y compris un diurétique, à des doses optimales. L'étude de phase 3 PRECISION a démontré à la fois l'innocuité et l'efficacité de l'aprocitentan pour abaisser de manière significative la pression artérielle (PA) chez les patients souffrant d'hypertension résistante en plus d'au moins trois médicaments antihypertenseurs de différentes classes, y compris un diurétique. Les résultats détaillés ont été publiés dans The Lancet et ont fait l'objet d'une présentation scientifique tardive lors des sessions scientifiques de l'American Heart Association (AHA) en novembre 2022.

Vous trouverez plus de détails et de commentaires dans le communiqué de presse dédié et dans un webcast pour les investisseurs auquel a participé le professeur Markus Schlaich, un investigateur de PRECISION. La présentation à la Semaine du rein 2023 de l'ASN portait sur l'effet de l'aprocitentan sur la tension artérielle dans un sous-groupe de 162 patients atteints d'insuffisance rénale chronique (IRC) de stade 3 ou 4, définie par un débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) de 15 à < 60mL/min/1,73m2. L'exposé comprenait une analyse exploratoire préspécifiée (non ajustée pour la multiplicité) de l'aprocitentan sur la tension artérielle mesurée par une mesure automatisée de la tension artérielle au bureau (AOBPM), et une analyse post-hoc de la surveillance ambulatoire de la tension artérielle (ABPM) et du rapport albumine/créatinine urinaire (UACR) - un marqueur de lésions rénales -.

un marqueur de lésions rénales ? dans cette population de patients. Les doses de 12,5 mg et de 25 mg d'aprocitentan ont entraîné une réduction prononcée de la tension artérielle entre le début de l'étude et la semaine 4, comparativement au placebo, chez les patients atteints d'une IRC de stade 3 ou 4. Le changement moyen de la TA systolique au bureau après 4 semaines (pour les patients ayant obtenu les valeurs de base et celles de la semaine 4) était de ?13,7 mmHg pour la dose de 12,5 mg d'aprocitentan, de ?18,4 mmHg pour la dose de 25 mg et de ?6,5 mmHg pour le placebo, soit une différence de ?7,2 mmHg et de ?11,9 mmHg, respectivement, par rapport au placebo.

Les résultats de la surveillance ambulatoire de la pression artérielle ont confirmé ceux obtenus à partir des mesures effectuées en cabinet. Le TUAC à la semaine 4 a été réduit de 28 % pour l'aprocitentan à 12,5 mg et de 44 % pour l'aprocitentan à 25 mg, et est demeuré stable (réduction de 4 %) dans le groupe placebo. L'aprocitentan a été généralement bien toléré, les effets indésirables les plus fréquents étant l'œdème et la rétention d'eau (18 % et 24 % des patients recevant 12,5 mg et 25 mg d'aprocitentan, respectivement, contre 2 % des patients recevant le placebo, à la semaine 4).

Les effets indésirables de la rétention d'eau et de l'œdème étaient principalement des œdèmes périphériques d'intensité légère, survenus pour la plupart au cours des 4 à 8 premières semaines de traitement, et qui ont été traités efficacement par un traitement diurétique supplémentaire. L'arrêt du traitement pour cause d'œdème/rétention hydrique a été rapporté chez 3 patients sur 162.