Zurich (awp) - Le groupe pharmaceutique Idorsia, qui a annoncé la semaine dernière un vaste plan de restructuration, s'attend à boucler l'année en cours sur une perte opérationnelle de 735 millions de francs suisses, selon la norme comptable US-Gaap. L'objectif de rentabilité a été suspendu et sera à nouveau fixé l'année prochaine, indique le laboratoire d'Allschwil mardi.

"Je maintiens notre objectif de devenir un leader biopharmaceutique de taille moyenne et je crois en notre portefeuille innovant ainsi qu'en la science sur laquelle il se base", a déclaré son directeur général (CEO) et fondateur Jean-Paul Clozel, cité dans un communiqué.

Les recettes engrangées au deuxième trimestre se sont montées à 30 millions de francs suisses, contre 5 millions un an plus tôt. Les charges ont pu être réduites de près de 10% à 207 millions, ce qui s'est traduit par un résultat opérationnel négatif de 177 millions, à comparer au débours de 212 millions essuyé un an plus tôt. La perte nette sur la période a été ramenée de 222 à 193 millions.

Au 30 juin, les liquidités et équivalents, y compris les dépôts bancaires à court terme, avaient fondu à 33 millions de francs suisses, contre 212 millions au bouclement du premier partiel et 466 millions à fin décembre. Idorsia précise qu'elles incluent un apport de Sosei Heptares (10 millions) ainsi qu'un crédit-relais de 20 millions, mais pas les 11 millions de liquidités détenues par les filiales japonaises et coréennes figurant comme "actifs destinés à être cédés".

La copie rendue par l'émanation de l'ancien fleuron de l'industrie pharmaceutique Actelion s'inscrit légèrement en dessus des projections du consensus AWP.

