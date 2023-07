Idorsia Ltd est une société biopharmaceutique basée en Suisse, qui se spécialise dans la découverte et le développement de petites molécules, pour répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits. La société disposera d'un pipeline de développement clinique diversifié comprenant plusieurs composés faisant l'objet de recherches dans plusieurs domaines thérapeutiques, notamment les troubles du système nerveux central, les troubles cardiovasculaires, les troubles immunologiques et les maladies orphelines. Les composés en développement de la société ciblent un certain nombre de maladies différentes telles que : L'hypertension artérielle résistante, le lupus érythémateux systémique, l'insomnie chronique et la maladie de Fabry, entre autres.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale