Idox plc est un fournisseur britannique de logiciels et de solutions de gestion de l'information pour les secteurs public et privé. La société opère à travers trois segments : Land Property & Public Protection (LPPP), Assets, and Communities (COMM). Le segment LPPP fournit des solutions et des services spécialisés dans la gestion de l'information au secteur public. Le segment Assets de la société fournit des solutions de gestion et de contrôle des documents d'ingénierie aux secteurs industriels à forte intensité d'actifs. Le segment COMM propose des solutions logicielles à des clients dont le cœur de métier est la valeur sociale. Ses solutions comprennent les services réglementaires, la gestion de l'information technique, la gestion des installations assistée par ordinateur (CAFM), la protection publique, les services électoraux, l'aide sociale et les besoins éducatifs spéciaux et les handicaps (SEND), la gestion de la santé sexuelle, les services de financement et d'information, la gestion des réseaux de transport, le suivi des actifs hospitaliers et la gestion des dossiers, ainsi que les solutions de données d'adresses.

Secteur Logiciels