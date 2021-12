IDP Education Limited : La configuration est positive 07/12/2021 | 08:37 Nicolas Aleksy 07/12/2021 | 08:37 achat En cours

Cours d'entrée : 33.6AUD | Objectif : 39.55AUD | Stop : 29.3AUD | Potentiel : 17.71% Le titre IDP Education Limited ne donne aucun signe d'essoufflement de sa dynamique haussière. On pourra miser sur une poursuite de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 39.55 AUD. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement relatif de la société au sein de son secteur, ressort particulièrement mauvais.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles Avec un PER attendu à 87.71 et 52.99 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Enseignement professionnel et commercial Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. IDP EDUCATION LIMITED 77.53% 6 974 OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY .. -73.93% 8 841 CAE INC. -12.87% 7 615 LEARNING TECHNOLOGIES GROUP.. -7.31% 1 758 CHINA EAST EDUCATION HOLDIN.. -67.54% 1 694 JIANGSU CHUANZHI PODCAST ED.. 0.00% 1 370 AFYA LIMITED -43.87% 1 284 ARCO PLATFORM LIMITED -42.32% 1 162 INSOURCE CO., LTD. 52.44% 935 NATIONAL COMPANY FOR LEARNI.. 20.11% 719 ATAA EDUCATIONAL COMPANY 57.22% 661

Données financières AUD USD EUR CA 2022 816 M 581 M 515 M Résultat net 2022 97,8 M 69,7 M 61,8 M Tréso. nette 2022 54,0 M 38,5 M 34,1 M PER 2022 92,0x Rendement 2022 0,68% Capitalisation 9 802 M 6 974 M 6 188 M VE / CA 2022 11,9x VE / CA 2023 9,15x Nbr Employés 1 684 Flottant 99,3% Prochain événement sur IDP EDUCATION LIMITED 10/02/22 Premier semestre 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Dernier Cours de Cloture 35,24 AUD Objectif de cours Moyen 35,44 AUD Ecart / Objectif Moyen 0,58% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Andrew Barkla Chief Executive Officer, MD & Executive Director Murray Walton Chief Financial Officer Peter Leith Polson Chairman Harmeet Pental Chief Operating Officer Ariane Barker Independent Non-Executive Director