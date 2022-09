Les Indiens ruraux se précipitent pour étudier à l'étranger alors que les perspectives s'assombrissent chez eux.

Les 2 millions de roupies (25 035 $) qu'ils ont réunis ont couvert les frais de cours d'anglais dispensés par Western Overseas, l'une des dizaines de sociétés de conseil en matière de visas à Ambala, à environ 250 km de New Delhi, qui promettent une vie meilleure grâce aux études à l'étranger.

"Mon rêve est de m'installer à l'étranger car je ne vois aucun avenir en Inde", a déclaré Sachin, qui n'utilise qu'un seul nom. Il prévoit maintenant de s'envoler pour le Canada où il espère obtenir un diplôme de deux ans en gestion d'entreprise et éventuellement obtenir un visa de travail plus long.

Alors que les Indiens de la classe moyenne cherchent depuis des décennies de meilleures perspectives dans d'autres pays, la détérioration des conditions économiques pousse désormais les familles des zones rurales les plus pauvres, comme celle de Sachin, à faire de gros investissements pour offrir une nouvelle vie à leurs enfants à l'étranger.

Sachin dit que ses deux amis qui sont maintenant au Canada gagnent environ 1 200 $ CAN (918 $) par mois grâce à un travail à temps partiel tout en étudiant pour obtenir des diplômes.

Avec la levée des restrictions du COVID par de nombreux pays, le nombre d'étudiants indiens se dirigeant vers des pays comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, l'Irlande et la Nouvelle-Zélande s'élevait à près d'un million au début de l'année 2022, soit environ le double des niveaux d'avant la pandémie, selon les estimations du gouvernement et de l'industrie.

Des sociétés de conseil comme Western Overseas proposent un encadrement pour les tests de compétence en anglais, des services pour le choix des cours, le traitement des demandes de visa, les voyages et même des placements pour un travail à temps partiel.

À Sydney, Catriona Jackson, directrice générale de Universities Australia, a déclaré que plus de 76 000 étudiants indiens poursuivaient actuellement leurs études en Australie, et que cette tendance devrait s'accélérer après la signature par les deux pays d'un pacte commercial bilatéral cette année.

Nombre d'entre eux s'inscrivent à des cours de courte durée au Canada et en Australie, motivés par des perspectives d'emploi de plus en plus sombres dans leur pays et par le fait que les gouvernements occidentaux assouplissent les exigences en matière d'immigration afin de pourvoir les postes universitaires et les emplois vacants.

Selon un rapport publié en 2021 par le cabinet de conseil Red Seer, le marché de l'éducation à l'étranger devrait plus que doubler, passant d'environ 30 milliards de dollars à 80 milliards de dollars d'ici 2024, à mesure que les revenus mondiaux et les aspirations de la classe moyenne augmentent.

L'augmentation du coût de l'éducation privée et la baisse des opportunités d'emploi dans le secteur public et l'industrie manufacturière en Inde ont forcé des milliers de familles à hypothéquer des propriétés ou à prendre des prêts bancaires pour une éducation à l'étranger, selon les consultants en visa.

Même la baisse de 7 % de la roupie indienne cette année n'a pas dissuadé les familles de payer les frais.

"Le retour sur investissement est très, très bon", a déclaré Piyush Kumar, directeur d'IDP Education pour l'Asie du Sud.

Cette société basée à Melbourne envoie des étudiants indiens dans des pays anglophones, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie.

L'entreprise prévoit d'ouvrir 27 bureaux dans de petites villes indiennes cette année, encouragée par une augmentation de plus de 90 % des inscriptions après deux ans de pandémie, a-t-il déclaré.

DES PERSPECTIVES ÉBLOUISSANTES

Plusieurs universités étrangères et leurs partenaires locaux organisent des salons de l'éducation dans des hôtels cinq étoiles coûteux et par le biais de sessions virtuelles dans les petites villes pour courtiser les étudiants.

Lors de l'un de ces événements, plus de 500 étudiants se sont récemment réunis pour explorer les opportunités avec plus de 40 universités d'Australie et du Canada dans un hôtel de luxe à Chandigarh, à environ 40 km d'Ambala.

Gagandeep Singh, un petit homme d'affaires de la ville voisine de Dera Bassi, est venu avec sa fille, qui a reçu des offres de certaines universités australiennes.

"J'ai jeté mon dévolu sur l'université de Canberra, où ma sœur a obtenu une maîtrise en pharmacie", a déclaré Jashandeep Kaur, la fille de Singh, citant la sécurité des femmes et les perspectives de carrière comme ses principales considérations.

L'amélioration de l'accès à Internet ces dernières années a permis aux cabinets de conseil en visa d'atteindre de nouveaux marchés dans les zones rurales, en plus des canaux publicitaires traditionnels.

"Nous publions nos histoires de réussite sur Facebook et sur d'autres plateformes", a déclaré Bhupesh Sharma, responsable marketing de Western Overseas, qui s'est étendu à neuf grandes villes du nord de l'Inde et a envoyé près de mille étudiants à l'étranger.

"Notre objectif est d'envoyer environ 5 000 étudiants à l'étranger cette année", a déclaré Pradeep Baliyan, son fondateur, ajoutant qu'ils avaient également ouvert des succursales en Australie et au Canada pour proposer des services de placement.

Avec plus de 300 millions d'étudiants scolarisés et un nombre croissant d'étudiants souhaitant faire des études supérieures, l'Inde se bat pour offrir suffisamment de places dans les universités et d'emplois à ses jeunes.

Les perspectives pour les femmes sont particulièrement sombres, avec un taux de participation de seulement 25 %, le plus bas parmi les grandes économies. Cette situation, associée à la suppression de millions d'emplois salariés au cours des dernières années, a poussé de nombreux Indiens à partir.

FACTEUR D'ATTRACTION

En effet, de nombreuses nations occidentales ne peuvent pas rouvrir assez vite après deux années douloureuses de restrictions de voyage liées à la pandémie qui ont privé leurs économies de main-d'œuvre étrangère et leurs universités d'étudiants internationaux payant plein tarif.

En particulier, l'absence continue d'étudiants chinois, avec les politiques frontalières strictes de Pékin (zéro COVID) toujours en place, a rendu les étudiants indiens encore plus importants et a intensifié la concurrence dans le secteur mondial de l'éducation pour leurs frais.

"La facilité d'obtenir la résidence permanente est devenue un grand attrait pour les étudiants indiens qui se précipitent au Canada", a déclaré Rahul Oswal, fondateur du cabinet de conseil Wisdom Overseas.

Par rapport au Royaume-Uni et aux États-Unis, les programmes canadiens de travail et de résidence de troisième cycle sont beaucoup plus flexibles, a-t-il ajouté.

Les universités canadiennes s'associent à des sociétés de conseil internationales telles que ApplyBoard et IDP pour exploiter la demande croissante d'éducation étrangère dans l'arrière-pays indien.

"Nous avons un partenariat avec les universités d'une part et d'autre part, nous sommes liés aux services d'immigration locaux en Inde", a déclaré David Tubbs, directeur des communications marketing chez ApplyBoard, qui gère une plate-forme en ligne pour le recrutement d'étudiants étrangers.

Ces agences organisent environ huit à dix foires par an, dont une grande conférence pour la rentrée de septembre, très chargée, et une autre en mai, a-t-il ajouté. Un récent atelier pour les recruteurs à New Delhi a attiré plus de 1 100 personnes.

Selon ApplyBoard, les établissements universitaires canadiens sont plus abordables que ceux du Royaume-Uni, de l'Australie et des États-Unis. Les frais de scolarité annuels des étudiants internationaux de premier cycle au Canada s'élèvent en moyenne à 32 019 $CAN, tandis que les frais de scolarité des diplômés s'élèvent en moyenne à 19 252 $CAN, a indiqué M. Tubbs.

PLUS DE BOL DE RIZ EN FER

Malgré les promesses, le passage à une nouvelle vie en Occident n'est ni facile ni garanti.

De nombreux visas sont actuellement bloqués dans les limbes dans des endroits comme l'Australie, car les responsables de l'immigration s'efforcent d'éliminer un arriéré de demandes faites pendant la pandémie.

Le coût des études et de la vie dans des pays comme le Canada, l'Australie et les États-Unis est également extrêmement élevé pour les Indiens à faible revenu.

"C'est un montant énorme, payer trois fois le montant que paie un étudiant national est un problème majeur auquel nous sommes confrontés, surtout lorsqu'il est converti en monnaie indienne", a déclaré Nitika Mishra, étudiante en radiodiffusion au Fanshawe College de London, en Ontario.

Pourtant, même si la roupie est à un niveau historiquement bas, c'est un risque que de nombreux Indiens sont prêts à prendre.

Chaque année, Ambala, un cantonnement de l'armée datant de l'ère coloniale britannique, attire généralement des centaines de jeunes dans l'armée avec la perspective d'un emploi à vie.

Toutefois, de récents amendements apportés au programme de recrutement des forces armées indiennes ont réduit les avantages et la durée d'emploi, déclassant ainsi l'une des rares voies de mobilité sociale dans ce pays de 1,4 milliard d'habitants.

Cela a déclenché de violentes protestations dans certains endroits en juin et a obligé des milliers de personnes à reconsidérer leur plan de carrière.

"Je me suis préparé pendant deux ans, et je m'étais présenté à un test écrit pour rejoindre l'armée. Mais maintenant, je ne vois aucune raison de m'engager", a déclaré Vijay Chauhan, 18 ans, qui suit des cours d'anglais à Western Overseas, où Sachin a également préparé son visa.

"Il n'y a pas d'autre choix que de quitter l'Inde".

(1 $ = 79,8875 roupies indiennes)

(1 $ = 1,3067 dollar canadien)