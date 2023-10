IDP Education Limited est un prestataire de services éducatifs basé en Australie. La société s'occupe du placement d'étudiants internationaux dans des établissements d'enseignement en Australie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Irlande. Ses services comprennent le conseil, le traitement des candidatures et l'orientation avant le départ. Elle distribue et administre également les tests de l'International English Language Testing System (IELTS), un test de langue anglaise destiné aux études, au travail et à la migration. Elle est copropriétaire de l'IELTS avec le British Council et Cambridge Assessment. Elle gère également des écoles d'anglais au Viêt Nam et au Cambodge, ainsi que des services de marketing numérique et d'événementiel. La société est présente dans une cinquantaine de pays à travers le monde. Ses secteurs géographiques comprennent l'Asie, l'Australasie et le reste du monde. Le segment Asie comprend le Bangladesh, le Cambodge, la Chine, Hong Kong, l'Inde et d'autres pays. Le secteur de l'Australasie comprend l'Australie, les Fidji, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie.

Secteur Enseignement professionnel et commercial