IDS est spécialisé dans le développement et la commercialisation de systèmes et de logiciels destinés à l'archivage, à la gestion, à l'analyse et à la communication des informations nécessaires à l'exploitation d'activités. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 3 pôles : - création et mise en place de bases de données géographiques : destinées notamment à des applications de géomarketing, de gestion de réseaux de transport et d'exploitation de données géographiques en 3 dimensions et de données en temps réel ; - conception de logiciels et de solutions Internet : destinés à l'exploitation, l'échange et la diffusion d'informations sur Internet et Intranet ; - fourniture d'équipements et de services informatiques : destinés à l'installation et au suivi des systèmes d'informations. 99,8% du CA est réalisé en France.

Secteur Logiciels