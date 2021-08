IDSud : près de 400.000 actions apportées à l'OPRA

L'AMF a publié le 9 août un avis de résultat rectificatif annonçant l'apport de 79.737 actions supplémentaires portant l'apport final à 397.574 actions à l'offre publique de rachat par voie d'échange initiée par IDSud sur ses propres actions (OPRA).



Pour rappel, l'OPRA était ouverte du 7 au 26 juillet (inclus) et offrait aux actionnaires la possibilité d'échanger une action IDSud contre quatre actions Française des Jeux dans la limite de 536.503 actions IDSud.



Les 397.574 actions rachetées représentent 44,27% du capital social. Il est prévu que le règlement-livraison de l'OPRA et l'annulation des actions rachetées interviennent le 12 août. A l'issue de cette annulation, le capital d'IDSud sera composé de 494.766 actions.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.