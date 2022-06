Idsud S.a. : ADDENDUM AU RAPPORT ANNUEL 2021

Marseille, le 9 juin 2022

Addendum au rapport annuel 2021

Mesdames, Messieurs Chers actionnaires,

Dans le cadre de votre réunion en assemblée générale annuelle aux fins de vous rendre compte de la gestion effectuée au cours de l'année 2021 et de soumettre à votre approbation les comptes sociaux et l'affectation du résultat de l'exercice, nous souhaitons pour parfaire votre information, compléter la note 4.13 Engagements financiers comme suit :





Note 4.13 : Engagements financiers





Engagements reçus

Engagement initial Niveau d'utilisation ou d'engagement au 31 décembre Description 350 K€ 350 K€ Garantie BPI France à hauteur de 70 % de l'encours prêt de 500 K€ ouvert à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en mai 2020 à échéance mai 2023. 450 K€ 237 K€ Co-Garantie de BPI France Financement et BPI France Régions à hauteur de 50 % de l'emprunt de 900 K€ souscrit auprès de la BNP PARIBAS le 16 janvier 2019, d'une durée de 60 mois, échéance juillet 2024. Le capital restant dû au 31 décembre 2021 est de 474 K€. 240 K€ 240 K€ PGE garantie par l'Etat à hauteur de 90 %, capital remboursable à partir de mai 2022, transformé en prêt sur 5 ans souscrit à la BNP PARIBAS, à échéance avril 2026. 6 000 K€ 6 000 K€ Clause de retour à meilleure fortune lié à l'abandon de créance de la filiale IDSUD Energies valable 6 années jusqu'au 31 décembre 2027 (inclus) 7 040 K€ 6 827 K€

Engagements donnés de 2021 et exercices antérieurs



Engagements donnés au secteur voyages

Engagement initial Niveau d'utilisation ou d'engagement au 31 décembre Description 200 K€ 200 K€ Engagement donné à la société Atradius, en contre garantie de la garantie financière de la société IDSUD Voyages, filiale d'IDSUD. 300 K€ 0 K€ Caution solidaire donnée en 2020 au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en faveur d'IDSUD Voyages pour une facilité de caisse accordée.

Ligne de crédit non utilisée en 2021. 500 K€ 200 K€





Engagements donnés au secteur énergies

Engagement initial Niveau d'utilisation ou d'engagement au 31 décembre Description 100 K€ 100 K€ Caution solidaire donnée à BNP PARIBAS en faveur d'IDSUD Energies pour une facilité de caisse accordée. 500 K€ 42 K€ Caution solidaire donnée au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en faveur d'IDSUD Energies pour un contrat de crédit d'une durée de 54 mois, échéance avril 2022. Le capital restant dû au 31 décembre 2021 est de 42 K€. 400 K€ 35 K€ Caution solidaire donnée au CREDIT COOPERATIF en faveur d'IDSUD Energies pour un prêt à moyen terme d'une durée de 54 mois, échéance avril 2022. Le capital restant dû au 31 décembre 2021 est de 35 K€. 100 K€ 124 K€ Caution solidaire donnée au CREDIT COOPERATIF en faveur d'IDSUD Energies pour un prêt à moyen terme de 200 K€ d'une durée de 54 mois, échéance mai 2024. Le capital restant dû au 31 décembre 2021 est de 124 K€. 250 K€ 72 K€ Caution solidaire donnée à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en faveur d'IDSUD Energies pour un prêt à moyen terme finançant des biens professionnels d'une durée de 66 mois, échéance mai 2023. Le capital restant dû au 31 décembre 2021 est de 72 K€. 300 K€ 300 K€ Caution solidaire donnée à la CAISSE D'EPARGNE en faveur d'IDSUD Energies pour une facilité de caisse accordée. 500 K€ 169 K€ Caution solidaire donnée à la CAISSE D'EPARGNE en faveur d'IDSUD Energies pour un prêt à moyen terme d'une durée de 42 mois échéance décembre 2022. Capital restant dû au 31 décembre 2021 est de 169 K€. 1 000 K€ 777 K€ Lettre de confort – de soutien et de substitution – donnée au CREDIT AGRICOLE en faveur de KEHUA France donnée le 2 décembre 2021. 200 K€ 200 K€ Lettre de confort – de soutien et de substitution – donnée au CREDIT AGRICOLE en faveur d'IDSUD Energies le 2 décembre 2021. 3 350 K€ 1 819 K€



Nantissements donnés

Engagement initial Niveau d'utilisation ou d'engagement au 31 décembre Description 220 K€ 220 K€ Nantissement donné à la BNP Paribas pour Idsud Energies (Abu Dhabi) 250 K€ 187 K€ Nantissement donné à la CAISSE D'EPARGNE du fonds de commerce d'IDSUD pour un prêt d'une durée de 84 mois, échéance au 5 octobre 2027. Le capital restant dû au 31 décembre 2021 est de 187 K€. 470 K€ 407 K€





Dans le cadre des opérations d'arrêté des comptes et à l'issue de nos démarches de circularisation faites auprès des différents organismes bancaires, le CREDIT AGRICOLE n'a procédé à aucun retour particulier entre nos mains.

Nous souhaitons cependant, et pour éviter toute ambiguïté susceptible de naître de cette absence de réponse, émettre le présent addendum aux fins de complément de votre information en vous précisant que, le 2 décembre 2021, la société IDSUD a signé, au profit du CREDIT AGRICOLE et conformément à la pratique bancaire, une lettre d'intention dite « de confort » aux termes de laquelle la société mère a confirmé sa politique de soutien de ses filiales IDSUD ENERGIES et KEHUA France, au bénéfice desquelles ont été consentis différents concours bancaires de type ligne de crédit, caution à l'étranger, couverture de change ou avances sur devises.

Ce soutien affirmé a vocation à garantir à l'organisme bancaire les efforts qui seront toujours entrepris par la société IDSUD pour que celui-ci n'ait jamais à souffrir d'une quelconque défaillance de la part de l'une ou l'autre de ses filiales.





















