Idsud S.a. : Communiqué résultats annuels 2020

GROUPE IDSUD

Le 26 mars 2021





Résultats annuels 2020





Le Conseil de Surveillance de la société IDSUD, réuni ce jour, sous la présidence de Madame Marie-Thérèse Luciani, a arrêté les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Les procédures d'audit sur les comptes sociaux sont en cours.



L'année 2020 a été une année de paradoxes : pandémie mondiale, catastrophe sanitaire, crise économique, troubles politiques.

La crise sanitaire déclenchée par l'épidémie de la Covid-19 a pour conséquences la fermeture des frontières, un arrêt de nombreux déplacements.

Dans ce contexte inédit, le résultat social a été largement impacté, terminant l'année avec une perte de 559 K€ contre un bénéfice de 702 K€ en 2019.



Résultats de la société IDSUD - Chiffres clés :



En milliers euros 2020 2019 Produits d'exploitation 838 1 252 Résultat d'exploitation - 2 138 - 2 239 Résultat financier 1 587 3 281 Résultat courant -551 1 042 Résultat exceptionnel - 8 - 12 Impôt sur les sociétés - - 328 Résultat net 559 702





Ce résultat s'explique de la façon suivante :

- le chiffre d'affaires est en baisse de – 42 % (680 K€ en 2020 contre 1 166 K€ en 2019) : les produits de l'activité de change manuel et de l'activité des métaux précieux sont de 356 K€ à fin 2020 contre 839 K€ à fin 2019, une baisse de 58 % ; l'activité des métaux précieux s'est bien maintenue malgré une baisse de 17 % des produits, la fréquentation à nos guichets a été perturbée par les confinements et la fermeture de frontières ;



- les charges d'exploitation sont en baisse de 15 % à 2 976 K€ en 2020 contre 3 491 K€ en 2019 : réduction des frais et des services extérieurs, et baisse des charges du personnel (activité partielle) ;



- la baisse du résultat financier s'explique principalement :



* par une diminution de 30 % du dividende de la Française des Jeux (2,2 M€ contre 3,2 M€ en 2019) directement liée à la conjoncture de la crise sanitaire ;



* par une dépréciation en 2020 des titres de notre filiale IDSUD Voyages pour 760 K€ ;



- le résultat exceptionnel est de – 8 K€ ;

- le résultat net est de - 559 K€.





Perspectives 2021



Face à la crise économique consécutive à la pandémie de la Covid-19, les secteurs change et voyages reprennent actuellement leur activité de manière très réduite, avec une plage horaire de l'accueil au public restreinte.



Le redémarrage du secteur du tourisme est difficilement prévisible, l'épidémie de la Covid-19 n'est toujours pas contenue et endiguée, la politique vaccinale prendra du temps pour être efficace et libérer le secteur.



La société surveille l'évolution de la pandémie de la Covid-19 et continuera à s'adapter.



La société IDSUD Energies France dispose d'un portefeuille de clients et de contrats permettant d'assurer une croissance significative du volume d'affaires en 2021.

Les perspectives de l'activité de distribution de produits manufacturés spécialisés de KEHUA France s'avèrent au demeurant très satisfaisantes tant en France qu'au Maroc.



Le Conseil de Surveillance a décidé de convoquer l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire le 30 juillet 2021.



































ISIN : FR0000062184 - mnémonique : ALIDS - contact : Murielle FABRE 04 91 13 09 19 - email : mfabre@idsud.com; Société éligible au PEA-PME

