Idsud : plus de 125.000 actions apportées à l'offre

Le 18 juillet 2024

Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 17 juillet, date ultime fixée pour le dépôt par les intermédiaires financiers des ordres présentés à l'offre publique de rachat par Idsud de ses propres actions, elle avait reçu en dépôt 125.194 titres.



Toutes les demandes de rachat d'actions dans le cadre de l'offre sont intégralement servies et aucune réduction n'est appliquée aux demandes de rachat compte tenu du nombre d'actions visées par l'offre et de l'engagement de non-apport de la famille Luciani.



Les actions rachetées seront annulées par la société d'investissement. Euronext Paris fera connaître par un avis les modalités de traitement des ordres et le calendrier de règlement-livraison de l'offre publique.



