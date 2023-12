IDT Corporation est un fournisseur de services de fintech et de communication. Ses activités comprennent National Retail Solutions (NRS), BOSS Money, net2phone, IDT Digital Payments, BOSS Revolution Calling et IDT Global. NRS, grâce à sa plateforme de point de vente (POS), permet aux détaillants indépendants de fonctionner tout en offrant aux annonceurs et aux spécialistes du marketing une portée sans précédent sur les marchés de consommation mal desservis. BOSS Money fournit des services de transfert de fonds internationaux aux communautés d'immigrés à travers les États-Unis et le Canada. BOSS Money permet aux clients de détail d'envoyer de l'argent à leurs amis et à leur famille dans 47 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, d'Afrique, d'Europe et d'Asie. net2phone fournit aux entreprises et aux organisations des services de communication et de centre de contact dans le nuage intégrés de manière intelligente à travers les canaux et les appareils. IDT Digital Payments fournit une gamme de produits numériques prépayés, y compris des recharges de temps d'antenne mobile, des forfaits de données mobiles, des cartes-cadeaux numériques et d'autres offres.

Secteur Services intégrés de télécommunications