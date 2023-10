IDT Corporation est un fournisseur mondial de services de fintech, de communications unifiées en nuage et de communications traditionnelles. La société permet aux familles de se connecter, de se soutenir et de partager au-delà des frontières internationales. Elle permet également aux entreprises de faire des transactions et de communiquer avec leurs clients avec une intelligence et un aperçu améliorés. L'entreprise opère à travers deux segments. Le segment Services de télécommunications et de paiement propose des offres de télécommunications et de paiement au détail, ainsi que la terminaison du trafic international longue distance en gros. Le segment Télécommunications et services de paiement comprend les verticaux Growth et Core. Growth comprend deux activités principales, BOSS Revolution Money Transfer, et National Retail Solutions (NRS) point-of-sale (POS). Core comprend ses trois communications et/ou paiements, BOSS Revolution Calling, Mobile Top-Up et Carrier Services. Le segment netphone fournit des services de communications et de téléphonie en nuage aux clients professionnels.

Secteur Services intégrés de télécommunications