IDW Media Holdings, Inc. est une société de médias intégrée qui propose des histoires et des personnages captivants à un public mondial. Les segments de la société comprennent IDW Publishing (IDWP) et IDW Entertainment (IDWE). IDWP est une société d'édition qui crée des bandes dessinées, des romans graphiques et du contenu numérique par le biais de ses marques IDW, Top Shelf Productions et Artists Editions. IDWE est une société de production et un studio qui développe, produit et distribue du contenu basé sur la propriété intellectuelle (PI) originale et protégée par des droits d'auteur d'IDWP, publiée sous forme de bandes dessinées, de romans graphiques et de toute autre forme de publication imprimée, pour une variété de formats, y compris le cinéma et la télévision. Ses bandes dessinées et romans graphiques sont principalement distribués par trois canaux : aux magasins spécialisés dans les bandes dessinées, aux points de vente au détail traditionnels, y compris les librairies et les magasins de grande surface, sur une base consignée, et aux distributeurs de livres électroniques. Les publications d'IDWP sont disponibles sous forme numérique par le biais d'une série de distributeurs.

