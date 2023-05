IEH Corporation annonce des changements au sein de sa direction

IEH Corporation a annoncé que William H. Craig (M. Craig), qui occupait le poste de directeur financier et de trésorier de la société, a informé M. Dave Offerman, président et directeur général de la société, qu'il démissionnait de son poste de trésorier de la société, à compter du 17 mai 2023. Par la suite, M. Offerman a recommandé au conseil d'administration de la société (le conseil) de pourvoir les postes de directeur financier et de trésorier de la société, à titre intérimaire, en nommant Mme Subrata Purkayastha (Mme Purkayastha) à ces deux postes. Elle occupe actuellement le poste de contrôleur de gestion de la société.

Le 19 mai 2023, le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité (avec l'absence d'un administrateur) la nomination de Mme Purkayastha, avec effet immédiat, au poste de directeur financier et trésorier de la société, à titre intérimaire. Mme Purkayastha (41 ans) est contrôleur de gestion de la société depuis novembre 2021. Avant la Société, de janvier 2019 à mai 2021, Mme Purkayastha a occupé le poste de contrôleur de Sprouts Foods Inc, un producteur et distributeur d'aliments biologiques de première qualité destinés aux bébés et aux tout-petits.

De juillet 2017 à janvier 2019, Mme Purkayastha a occupé le poste de responsable de la comptabilité chez Sprouts Foods Inc. où elle a fourni des rapports financiers précis et en temps utile au directeur général et au directeur financier, ainsi qu'aux partenaires de capital-investissement. Avant Sprout Foods Inc, de juillet 2015 à juin 2017, Mme Purkayastha a occupé le poste de directrice de la comptabilité chez Champions Oncology Inc, une société cotée en bourse engagée dans le développement de solutions et de services technologiques avancés visant à personnaliser le développement de médicaments oncologiques. Mme Purkayastha est titulaire d'une licence en comptabilité de l'université Carson-Newman de Jefferson City (Tennessee).

Elle est également titulaire d'une maîtrise en arts, avec une spécialisation en banque et finance internationales, de l'université Fordham. Elle est également expert-comptable.