IEH Corporation a annoncé l'arrivée de John Spiezio au sein de son conseil d'administration et la démission de Sonia Marciano. John possède une vaste expérience dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense. Après avoir étudié l'économie, l'informatique et les mathématiques à l'université Marquette, John est retourné à New York et a commencé sa carrière de trente-trois ans en tant que dirigeant de la troisième génération à Hicksville Machine Works, un fournisseur des principaux entrepreneurs de l'aérospatiale et de la défense en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que du ministère de la défense directement.

Au cours de cette période, John a acquis une vaste expérience des opérations, du développement commercial et de la gouvernance d'une entreprise opérant dans ce secteur spécialisé. Après avoir vendu HMW en 2019, John a travaillé pour une société de capital-investissement engagée dans la construction d'une entreprise verticalement intégrée capable de produire et de fournir des systèmes intégrés complets aux industries de l'aéronautique et de la défense. Cela lui a permis d'élargir ses connaissances dans le domaine des fusions et acquisitions.

John a acquis une connaissance précieuse de l'évaluation des entreprises, de l'analyse stratégique et de l'intégration des entreprises acquises dans les opérations et la culture d'entreprise existantes. John fait partie de plusieurs conseils d'administration d'entreprises, à la fois en tant qu'administrateur et en tant que conseiller. Il est également président d'ADDAPT, un groupe industriel axé sur les fournisseurs des secteurs de la défense et de l'aérospatiale basés dans l'État de New York.

Après sept ans en tant que membre du conseil d'administration, Sonia Marciano a décidé de se retirer du conseil.