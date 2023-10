IEH Corporation conçoit, développe et fabrique des connecteurs pour cartes de circuits imprimés (PCB) et des interconnexions personnalisées pour des applications de haute performance. La société conçoit et fabrique des connecteurs hyperboloïdes conformes aux normes militaires et aérospatiales. Elle commercialise ses produits principalement auprès d'entreprises des secteurs de la défense, de l'aérospatiale, de l'espace et des applications industrielles aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie du Sud-Est, en Asie centrale et au Moyen-Orient. Ses produits hyperboloïdes comprennent des connecteurs pour circuits imprimés et des connecteurs hyperboloïdes hybrides alimentation/signal HBH. La prise hyperboloïde est un manchon en forme d'hyperboloïde formé par des fils droits tendus à un angle par rapport à l'axe longitudinal. Son connecteur modulaire Hyperkinetic IEH est une interconnexion blindée, à haute densité et à grande vitesse qui utilise les capacités critiques du contact hyperboloïde. L'entreprise est spécialisée dans les applications personnalisées, dont beaucoup intègrent sa technologie de contact hyperboloïde et répondent aux besoins spécifiques des applications de ses clients.

Secteur Equipements et pièces électroniques