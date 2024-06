Ressources ISRE Inc. est une société d'exploration minière basée au Canada. Les principales activités de la société comprennent l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières. La société, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, PineTree Resources Inc., détient une participation de 100 % dans certains titres miniers non brevetés connus sous le nom de propriété de cuivre-molybdène Pine Tree (la propriété Pine Tree), située dans les monts Pilot à Mina, au Nevada, aux États-Unis. La propriété Pine Tree contient un gisement porphyrique de molybdène, de cuivre et d'argent et comprend environ 61 titres miniers couvrant une superficie d'environ 1 320 acres dans le district minier des Pilot Mountains, dans le centre-ouest du Nevada. La propriété Pine Tree est située à environ 8 km à l'est de la ville de Mina, Nevada, à mi-chemin entre les villes de Reno et Las Vegas.

Secteur Sociétés minières intégrées