IEnergizer ne sera plus cotée sur l'AIM à partir de mercredi

iEnergizer Ltd - Société de gestion de services informatiques basée à Noida, en Inde - Les actions seront retirées de la cote de l'indice FTSE AIM 100 et de l'indice FTSE AIM All-Share jeudi, selon FTSE Russell. En avril, iEnergizer a annoncé qu'elle demandait l'annulation de son inscription en bourse, déclarant qu'il était "peu probable que le maintien de l'inscription en bourse permette à l'entreprise d'avoir un accès beaucoup plus large au capital", ajoutant que le coût et les implications juridiques du maintien de son inscription sur l'AIM étaient "disproportionnés" par rapport aux avantages qu'elle en retirerait.

Cours actuel de l'action : 65,40 pence, en hausse de 15 % lundi

Variation sur 12 mois : en baisse de 82 %.

