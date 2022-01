ILBE S.p.A.: Iervolino and Lady Bacardi Entertainment SPA ('ILBE') annonce l'admission de ses titres sur Euronext Growth à Paris par cotation directe

Iervolino and Lady Bacardi Entertainment SPA ("ILBE")

annonce l'admission de ses titres sur Euronext Growth à Paris

par cotation directe, et devient la première société de production italienne avec une double cotation à Milan et à Paris

Cette seconde cotation illustre la volonté d'ILBE d'attirer de nouveaux investisseurs pour contribuer aux futurs succès du groupe, en participant à un marché qui a connu une croissance dynamique en Europe au cours des dernières années.

Rome, le 11 janvier 2022 - ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment SPA), société de production mondiale cotée sur Euronext Growth Milan depuis 2019, introduit ses titres sur Euronext Growth à Paris par admission directe. La première cotation aura lieu le 12 janvier 2022 (ISIN : IT0005380602 - Mnémonique : ALIE).

ILBE, une société de production de niveau international

Fondée à Rome en 2011 par Andrea Iervolino et Monika Bacardi, Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE) est une société de production et de coproduction axée sur la création et la production de contenus médiatiques de niveau international (notamment des films, des émissions de télévision, des web-séries et plus encore), adaptés au jeune public des plateformes numériques et attentifs aux valeurs humaines.

Depuis 2018, la société, dont les actionnaires majoritaires sont Andrea Iervolino et Monika Bacardi, a commencé à produire des films pour le marché international, sur la base du modèle économique utilisé par les principales Majors hollywoodiennes, et est entrée dans une nouvelle phase de croissance.

En 2020, ILBE a enregistré un chiffre d'affaires de 120,7 millions d'euros, un EBIT de 22,8 millions d'euros et un bénéfice net de 19,5 millions d'euros.

Avec un modèle économique sécurisé et un riche pipeline de films et d'animations en cours de production, ILBE est bien positionnée pour se développer sur les marchés étrangers et poursuivre sa croissance rentable.

Andrea Iervolino a commenté la stratégie du groupe :

« Les attentes des consommateurs ne cessent d'évoluer et la technologie transforme la production des contenus audiovisuels, de leur livraison à leur consommation. A ce titre, la crise sanitaire a été un véritable catalyseur. Les plateformes OTT et les médias sociaux de contenu vidéo ont vu leur audience exploser. Ce contexte ouvre de nouvelles opportunités de croissance pour le groupe ILBE dont les productions sont principalement destinées aux plateformes de streaming, mais également axées sur des formats de contenus courts innovants et de très haute qualité. Outre les productions traditionnelles, ILBE dispose du savoir-faire pour produire des contenus audiovisuels innovants et fournir des services associés à ses partenaires. A cet égard, notre film d'animation Arctic Justice est un cas d'école : sorti dans les salles de cinéma américaines en 2019, il a été l'un des trois titres les plus regardés sur Netflix US pendant la période de lock down. Profitant de ce succès de streaming, nous avons accéléré nos productions de contenus courts dérivés du même film (Arctic Friends et Puffins avec Johnny Depp), lesquels sont distribués depuis septembre 2020 via Apple TV et Amazon Prime dans plus de 80 pays. »

Concernant l'opération, Andrea Iervolino a ajouté :

« Comme indiqué dans les états financiers semestriels consolidés au 30 juin 2021, avec un portefeuille de productions embarquées (backlog) d'environ ? 44,2 millions et des projets en cours de développement d'environ ? 349 millions au cours des trois prochaines années (2022-2024), ILBE est bien positionné pour accélérer son développement international. Cette seconde cotation à Paris illustre notre volonté d'attirer de nouveaux investisseurs pour participer au futur succès du groupe, car nous faisons désormais partie d'un marché qui a gagné en importance en Europe ces dernières années. Nous pensons que notre société bénéficiera de l'essor de l'industrie française des médias et du divertissement, notamment en côtoyant des sociétés que nous considérons comme des pairs et en touchant une nouvelle communauté d'investisseurs réceptive à notre activité. ILBE est prête à franchir la prochaine étape de son développement en s'appuyant sur un vaste écosystème de talents internes et de partenaires externes. Bienvenue à tous nos futurs actionnaires ! »

Cotation sur Euronext Growth Paris pour accroître la visibilité et la réputation internationale du groupe

Par l'admission de ses Actions Ordinaires sur Euronext Growth Paris, ILBE souhaite en particulier :

accroître sa visibilité auprès des investisseurs français et internationaux et séduire de nouveaux investisseurs réceptifs aux marchés de l'Entertainment & Media ;

prendre part à l'écosystème Entertainment & Media de Paris pour trouver de nouveaux partenaires commerciaux et poursuivre sa stratégie de croissance externe ;

améliorer la liquidité de ses actions ordinaires en mettant en place un contrat de liquidité.

Andrea Iervolino et Lady Bacardi ont des parcours complémentaires avec une ambition commune : "construire une grande société de production avec des services auxiliaires intégrés"

Lady Monika Bacardi est une femme chef d'entreprise internationalement connue, ainsi que la première actionnaire de la société et la productrice de tous les projets.

En 2013. Andrea Iervolino et Monika Gomez del Campo Bacardi ont fondé AMBI Distribution aux États-Unis, qui s'est rapidement imposée comme l'un des principaux agents au monde dans le domaine du cinéma.

La société a ensuite changé d'échelle en 2019 avec son introduction en bourse à Milan en août 2019, une année au cours de laquelle la société a également lancé de nouvelles lignes d'activité dans le marketing et la publicité numériques, ainsi que la gestion artistique des stars. Cette activité a été renforcée par l'acquisition de Red Carpet Srl, une société spécialisée dans ces domaines.

En 2020, la Société a également fait l'acquisition d'Arte Video Srl pour renforcer ses services de post-production : authoring, encodage et livraison numérique.

Des facteurs clés de succès basés sur une connaissance approfondie de l'industrie de la production audiovisuelle et de ses acteurs

Le succès commercial d'ILBE repose essentiellement sur les principaux atouts suivants :

un réseau de relations avec des acteurs et des réalisateurs de renommée internationale, lié au parcours d'Andrea Iervolino qui a produit plus de 60 films en plus de 15 ans d'activité avec des acteurs parmi les principales stars d'Hollywood ;

de solides relations avec les agents et les distributeurs locaux, qui permettent à l'Émetteur d'accéder facilement, à la fois aux minimums garantis nécessaires au lancement de la production, et au marché international des droits ;

des contacts réguliers avec des coproducteurs de renommée mondiale qui augmentent les possibilités de lancer ou de participer à des productions internationales ;

la longue expérience des dirigeants de la Société dans la gestion et la mise en ?uvre de productions de standing international, tant en Italie qu'à l'échelle internationale.

1 activité principale et 2 moteurs de croissance à l'appui de solides résultats financiers

Opérant principalement dans le domaine de la production d'?uvres audiovisuelles, ILBE a lancé en 2019 deux activités connexes à son c?ur de métier :

une régie publicitaire numérique interne : cette activité consiste à développer et concevoir des campagnes publicitaires, ainsi qu'à gérer, commercialiser et vendre des espaces publicitaires.

une activité de gestion de célébrités avec lesquelles ILBE entretient des relations privilégiées : cette activité vise à gérer l'image et le marketing des célébrités en Italie. Elle le fait en concluant des contrats avec les diffuseurs de télévision pour la participation d'acteurs internationaux à des programmes télévisés. Cette activité est un métier en croissance sur lequel ILBE a investi notamment par l'acquisition de Red Carpet en 2020.

Principales données financières

En 2020, ILBE a enregistré un chiffre d'affaires de 120,7 millions d'euros, un EBIT de 22,8 millions d'euros et un résultat net de 19,5 millions d'euros.

Au 30 juin 2021, le chiffre d'affaires de la société s'élevait à 114,2 millions d'euros et se répartissait comme suit :

* Les Autres revenus comprennent principalement les subventions et les crédits d'impôt

À fin septembre 2021, ILBE a enregistré des résultats qui confirment la croissance de la société, avec un chiffre d'affaires consolidé de 134,0 millions d'euros au troisième trimestre (+77,0 % par rapport à 75,7 millions d'euros au 30 septembre 2020) et un EBIT consolidé avant charges nettes non récurrentes (1,1 million d'euros de dépenses non récurrentes de la société mère liées au travail à distance) de 18,2 millions d'euros (+6,4 % par rapport à 17,1 millions d'euros au 30 septembre 2020).

Le résultat net du Groupe au 30 septembre 2021 s'élève à 13,8 millions ?, contre 14,3 millions ? sur la même période en 2020.

Un modèle économique sécurisé et de nouvelles barrières à l'entrée pour se développer sur les marchés locaux européens

ILBE possède un modèle économique dé-risqué grâce à un schéma de financement typique de la production de contenu media : elle ne finance pas directement ses activités de production et conserve le contrôle total des droits sur le contenu. ILBE bénéficie ainsi d'une position unique pour jouer dans le secteur en pleine croissance de la production de contenus médiatiques, qui devrait bénéficier d'investissements encore plus importants de la part des plateformes SVOD (vidéo à la demande par abonnement) dans un avenir proche, sur un marché européen désormais protégé par des quotas fixés par la réglementation européenne.

ILBE acquiert automatiquement, dès le départ, la pleine propriété (ou une part, si elle agit en tant que coproducteur) de tous les droits d'exploitation des ?uvres Audiovisuelles à perpétuité et pour le monde entier, dans toutes les langues et sur tous les canaux de distribution. L'Émetteur exploite les Droits ainsi acquis tant par leur cession pure et simple que par l'octroi de licences de distribution.

Les agents commerciaux et les distributeurs avancent donc à ILBE une partie des recettes futures attendues de l'exploitation des ?uvres audiovisuelles. Les "minimums garantis" sont payés lorsque l'obligation contractuelle d'exécution est remplie. Après que le distributeur a récupéré, grâce à l'exploitation des droits sous licence, un montant égal aux minimums garantis et, en règle générale, certains coûts de distribution, un pourcentage supplémentaire des recettes (le backend) ou des actifs (les droits) est dû.

Le modèle commercial d'ILBE permet donc de circonscrire fortement les principaux risques opérationnels typiques des productions cinématographiques et télévisuelles.

Stratégie de l'entreprise basée sur 5 objectifs prioritaires

La stratégie de la société repose essentiellement, en ce qui concerne l'activité de production de films, sur les points suivants :

la production d'IP de qualité avec la possibilité d'une exploitation perpétuelle ; la réalisation de productions cinématographiques répondant aux normes internationales ; la coproduction de films avec des acteurs de rang international, notamment en élargissant l'offre de services d'ILBE ; la réalisation de web-séries animées ; la commercialisation, dans des conditions favorables, de la bibliothèque existante et de celle en cours de construction ;

Pour atteindre ces objectifs, ILBE étudiera les possibilités de fusion et d'acquisition et tirera parti de ses droits de propriété intellectuelle sur son pipeline d'animation interne.

En outre, dans le secteur de la publicité digitale, la société a l'intention de concentrer ses activités sur la publicité destinée aux utilisateurs finaux et sur le contenu publicitaire premium, avec une offre structurée par canaux verticaux.

Perspectives de croissance : un pipe de films et d'animations en cours de production

Aujourd'hui, ILBE a mené à bien trois productions cinématographiques (The Poison Rose, Waiting for the Barbarians et Tell It Like A Woman) ainsi que 190 épisodes de la web-série Arctic Justice et 129 épisodes de la série Puffins.

ILBE a également un pipe de films et d'animations en cours de production (State of Consciousness, Dakota, Beautiful Sleeping Babies, Lamborghini, Muti, Puffins : Impossible, La sorcière de Noël et les voleurs de Noël, Spin me Round).

En outre, ILBE dispose dans sa bibliothèque des droits sous licence relatifs à 26 films, qu'elle commercialise en Italie.

Répartition du capital et des droits de vote

Les diagrammes ci-dessous montrent la répartition du capital et des droits de vote de la société, toutes catégories d'actions confondues :

Conditions de l'opération

Émetteur Iervolino & Lady Bacardi Entertainment SpA Marché primaire AIM Italia, Borsa Italiana (maintenant Euronext Growth Milan) Actions dont l'admission est demandée 100% des actions ordinaires ISIN IT0005380602 Ticker sur Euronext Growth Milan IE Demande d'admission le Euronext Growth Paris Mode d'admission Admission technique Nombre attendu d'Actions Ordinaires à admettre 24 016 104 Cours d'ouverture le 12/01/2022 EUR 2,54 Capitalisation attendue des Actions Ordinaires c. EUR 61,0m Capitalisation totale attendue à la date d'admission (y compris les actions à droit de vote multiple) c. EUR 88,9m Mnémonique ALIE Début des négociations : 12/01/2022

Partenaires de l'opération

A propos d'ILBE (www.ilbegroup.it/com)

Iervolino and Lady Bacardi Entertainment S.p.A. (ILBE) est une société de production mondiale fondée par Andrea Iervolino, anciennement dénommée Iervolino Entertainment (IE), qui produit des contenus cinématographiques et télévisuels, principalement des films, des émissions de télévision et des séries animées sur Internet.

La société opère également par le biais de ses filiales Arte Video, Red Carpet, IES Serbia et Wepost (anciennement Iexchange), et est cotée sur le marché AIM Italia de Borsa Italiana (désormais Euronext Growth Milan) depuis août 2019. En 2020, ILBE a enregistré un chiffre d'affaires de 120,7 millions d'euros, un EBIT de 22,8 millions d'euros et un résultat net de 19,5 millions d'euros.

