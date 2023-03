ILBE S.p.A.: Le Conseil d'Administration approuve les états financiers consolidés au 31 décembre 2022. 23/03/2023 | 20:24 Envoyer par e-mail :

ILBE S.p.A.: Le Conseil d'Administration approuve les états financiers consolidés au 31 décembre 2022.



23-Mars-2023

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



COMMUNIQUE DE PRESSE ILBE : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION APPROUVE LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2022 Chiffre d'affaires consolidé de 161 millions d'euros, en hausse de 6% par rapport à l'exercice clos le 31/12/2021 Forte amélioration de la dette financière nette à 23,1 millions d'euros vs 29,3 millions d'euros au 31/12/2021 Chiffre d'affaires consolidé de 161,0 millions d'euros (152,3 millions d'euros en 2021)

EBIT consolidé de 20,8 millions d'euros, soit 13% du chiffre d'affaires total (24,4 millions d'euros en 2021, soit une marge de 16%)

Charges non récurrentes de 11,0 millions d'euros liées à un changement de stratégie commerciale visant à optimiser le rendement économique à long terme de certaines productions à exploitation saisonnière

Bénéfice net de 3,5 millions d'euros après charges non récurrentes (18,4 millions d'euros en 2021)

Dette Financière Nette retraitée (en raison des effets de l'IFRS 16 de 2,7 créés dans l'année) de 23,1 millions d'euros (29,3 millions d'euros en 2021)

Carnet de commandes de 172,9 millions d'euros sur les trois exercices 2023-2025

Pour l'exercice 2023, la prévision d'une croissance du chiffre d'affaires associée à une dynamique de marge en légère baisse est confirmée

Assemblée générale ordinaire convoquée pour l'approbation des comptes annuels et la nomination d'un commissaire aux comptes, sur première convocation le 14 avril 2023. Proposition d'affectation du résultat de l'exercice à la réserve extraordinaire Rome, le 23 mars 2023 – Le conseil d'administration d'ILBE (Iervolino et Lady Bacardi Entertainment) - société active dans la production de contenus cinématographiques et télévisuels (Euronext Growth Milan - IT0005380602 - IE et Euronext Growth Paris - IT0005380602 - ALIE) - s'est réuni aujourd'hui et a approuvé le rapport financier consolidé ainsi que le projet d'états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Andrea Iervolino, Président et Fondateur d’ILBE, a déclaré “La croissance de l'activité en 2022 a été impactée positivement par les projets les plus récents lancés par ILBE, et constitue une réussite importante dans un contexte de marché complexe et incertain, notamment en raison des effets de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de la crise énergétique. Je suis heureux de pouvoir dire que les résultats, grâce notamment aux économies réalisées et à certaines optimisations financières et de gestion, ont été substantiellement conformes et cohérents avec le carnet de commandes et les projets en cours de développement, ainsi qu'avec les prévisions de l'année précédente. Tout cela nous a permis d'améliorer notre situation financière et de renforcer notre structure de capital, pour être prêts à relever les défis futurs. Nous sommes de plus en plus à l'avant-garde des nouvelles activités numériques, telles que les NFT et les expériences virtuelles comme le métaverse, tout en restant fermenent attachés au "made in Italy" qui est reconnu dans le monde entier.” - poursuit Andrea Iervolino – “Tout cela traduit la volonté dl'ILBE d'être un acteur clé du monde du divertissement et des médias, qui est un secteur attractif, stimulant, en croissance, et au sein duquel nous assistons à l'émergence d'une base de consommateurs mondiale plus jeune et plus numérique, qui façonne l’avenir de l'industrie." Compte de Résultat (Euro/m) 31/12/2022 31/12/2021 Variation % Revenus 161,0 152,3 8,7 5,7% EBIT 20,8 24,4 (3,6) -14,9 EBIT marge % 12,9% 16,0% n.a. n.a. EBIT net des coûts non récurrents 9,8 23,5 (13,8) -58,5% Résultat avant impôts 4,5 20,4 (15,8) -77,7% Résultat net des coûts non récurrents 14,6 19,4 (4,8) -24,7% Résultat net de la période 3,5 18,4 (14,9) -80,9% Bilan (Euro/m) 31/12/2022 31/12/2021 Variation % Fonds de roulement net 26,2 3,7 22,5 608,2% Total bilan 115,2 114,9 0,3 0,3% Capitaux propres 89,4 85,6 3,8 4,4% Dettes financières nettes (25,8) (29,3) 3,5 12,0% Dettes financières nettes retraitées (23,1) (29,3) 6,2 21,2% Les états financiers consolidés au 31 décembre 2022 s'achèvent sur un chiffre d'affaires total de 161,0 millions d'euros, en hausse de 5,7 % par rapport à 2021 (152,3 millions d'euros l'an dernier). Dans le détail, les recettes provenant de la concession de droits sur les films, les œuvres audiovisuelles et les subventions publiques ont atteint 108,6 millions € (93,6 millions € en 2021). Les recettes provenant des activités de services, y compris les licences d'exploitation de la propriété intellectuelle, s'élèvent à 41,2 millions d'euros (50,1 millions d'euros en 2021). Les recettes provenant des droits de distribution, qui n'existaient pas l'année dernière, se sont élevées à 3,4 millions d'euros. Les recettes provenant des activités de postproduction se sont élevées à 1,4 million d'euros (1,0 million d'euros en 2021). Enfin, les recettes provenant des activités de casting, de gestion des célébrités et de production de contenu numérique ADV, de communication et de marketing se sont élevées à 5,9 millions d'euros (4,8 millions d'euros en 2021). L’EBIT s'est élevé à 20,8 millions d'euros (24,4 millions d'euros l'année dernière), avant des charges non récurrentes de 11,0 millions d'euros. La marge d’EBIT était de 12,9% (16,0% l'année dernière). Les charges non récurrentes se sont élevées à 11,0 millions d'euros, essentiellement en raison du changement de stratégie dans la vente des droits de distribution des "films familiaux", qui a entraîné la comptabilisation d'amortissements sur la base du rapport existant entre les avantages économiques découlant de l'exploitation des droits pendant l'année en cours et les avantages économiques globaux qui seront générés selon les plans de vente. Cet événement, sans doute peu fréquent, est comptabilisé conformément à la continuité de l'application des principes comptables. Note: Les états financiers sont préparés conformément aux normes IAS/IFRS. EBIT : résultat opérationnel attribuable aux opérations courantes uniquement. Charges non récurrentes : les charges non récurrentes sont des coûts classés selon leur nature comptable dans les états financiers, et reclassés par objet pour commenter de manière appropriée la performance des opérations au cours de l'année (coûts liés à des événements ou transactions - à la fois provenant des opérations ordinaires et non représentatifs des activités normales - dont la survenance est non récurrente) Dette financière nette retraitée: différence entre les créances financières et les dettes financières, en excluant de ces dernières les dettes financières résultant de l'application de la norme IFRS 16 (contrats de location) qui se réfère essentiellement aux contrats de location immobilière. L'EBIT avant charges non récurrentes a diminué en raison de l'adoption par le groupe d'une politique d'amortissement encore plus prudente, en particulier pour les nouvelles productions d'animation. Dans le contexte du conflit russo-ukrainien, l'augmentation des coûts de l'énergie a eu un impact significatif sur les coûts de production des films, en particulier au cours des neuf premiers mois de l'exercice. L'exercice 2022 s'est achevé sur un bénéfice net qui, sans les charges non récurrentes, se serait élevé à 14,6 millions d'euros, contre 19,4 millions d'euros pour l'exercice 2021 ; le bénéfice net du Groupe s'est en fait élevé à 3,5 millions d'euros (18,4 millions d'euros pour l'exercice 2021). La dette financière nette retraitée s'est améliorée, à 23,1 millions d'euros contre 29,3 millions d'euros au 31 décembre 2021 (déduction faite de l'effet net de 2,7 millions d'euros pour l'application de la norme IFRS 16 relative aux nouveaux contrats de location) en raison de l'effet, essentiellement, de l'utilisation de ressources pour financer des activités de production pour des tiers avec des marges significatives. Le total de bilan a atteint 115,2 millions d'euros, en hausse par rapport à 114,9 millions d'euros, financé par l’endettement financier et des fonds propres de 89,4 millions d'euros (85,6 millions d'euros au 31 décembre 2021). La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 12,5 millions d'euros, en forte hausse par rapport au solde en début de période de 3,2 millions d'euros, principalement en raison de la levée de ressources pour les besoins financiers des productions avec des paiements importants au premier trimestre 2023. Toujours en ce qui concerne le dette financière nette retraitée, l'amélioration significative au cours de la période a également été observée en termes de ratio sur le total des actifs non financiers, 14,5 % pour l'exercice 2022, contre 17,8 % pour l'exercice 2021 ; des améliorations ont également été observées en termes de ratio sur les recettes, 14,3 % pour l'exercice 2022, contre 19,2 % pour l'exercice 2021. PERFORMANCE DES ACTIVITES En 2021 et 2022, l'industrie mondiale du divertissement et des médias (M&E) a connu une nette croissance, principalement en raison du déclin lié à la pandémie en 2020. La tendance qui se dégage du marché du divertissement et des médias est que les choix des consommateurs quant à l'endroit où ils investissent leur temps alimentent la transformation de l'industrie. Il convient de noter qu'en 2022, le marché italien du divertissement et des médias s'élevait à environ 37 milliards d'euros et qu'il devrait dépasser les 40 milliards d'euros d'ici 2026, avec un taux de croissance annuel moyen entre 2021 et 2026 de 3 à 4 % (source : Mediobanca), malgré le contexte géopolitique instable. La Production Les productions ILBE Puffins et Baby Puffins & Bunny - Au cours de l'année 2022, 61 épisodes animés ont été produits et livrés au client, ce qui a généré des recettes d'un montant total de 20,6 millions d'euros (y compris les subventions publiques). Le succès de la série sur les plateformes Apple TV, Amazon prime et SKY - DEA kids est également significatif pour les Puffins, la première saison s'étant classée numéro un pour les familles. La stratégie de propriété intellectuelle des Puffins s'est également poursuivie : le groupe DeAgostini a été identifié comme le partenaire idéal pour le développement d'un projet visant à positionner et à accroître la notoriété de la marque. La principale stratégie en 2023 à cet égard concerne le grand lancement de la chaîne YouTube, l'octroi de licences et le merchandising. En 2022, le Groupe a commencé la production de la nouvelle suite de la série animée Puffins, intitulée Baby Puffins & Bunny, qui comprendra un maximum de 405 épisodes de 5 minutes chacun. Au cours de l'année, 135 épisodes en version animée ont été produits et livrés aux clients, ce qui a donné lieu à la comptabilisation d'un chiffre d'affaires de 29,5 millions d'euros (y compris les subventions publiques). TIK TOK (animation courte) - En 2022, le groupe a commencé la production de la série animée dans le nouveau format "court" pour les générations Tik Tok, consistant en 3 séries (Mini Puffins Wonder, Swifty, Super Impossible) de 100 épisodes de 60 secondes chacun. 300 épisodes ont été produits et livrés au client en version animée pour un total de 13,5 millions d'euros de revenus (y compris les subventions gouvernementales). Film d'animation - En 2022, le Groupe a produit et livré au client 3 films en version animée, basés sur les personnages des séries animées Puffins (A Stellar Adventure), Arctic Friends (In Search of the Arctic Idol) et Puffins Impossible (The Walrus Who Wanted Too Much), respectivement, d'une durée de 85 minutes chacun. Les recettes correspondantes se sont élevées à 18,1 millions d'euros (y compris les subventions publiques). I Film - MUTI: Pour l'exercice 2022, des recettes liées à la livraison du film avec l'acteur oscarisé Morgan Freeman, d'un montant total de 17,1 millions d'euros, ont été enregistrées. State of Consciousness : Le film a généré en 2022 des recettes de 3,9 millions d'euros. GIVING BACK GENERATION 2 et 3 : La série de 25 épisodes a rapporté en 2022 3,5 millions d'euros. Toutes les recettes indiquées comprennent les subventions publiques cumulées. La production de Red Carpet Les activités de production audiovisuelle sont également menées par la filiale Red Carpet, qui se concentre principalement sur deux domaines : La musique et le sport. Ayant compris le potentiel de ce segment avant d'autres (surtout la musique), le groupe bénéficie actuellement d'un avantage concurrentiel intéressant. Entre autres, les documentaires Mahmood et Stavamo Bene Insieme, le documentaire musical Red Valley : We Are What We Listen To, et la série documentaire Ale' Europa. L’activité de Services Ces activités, qui ont réalisé un chiffre d'affaires total de 41,2 millions d'euros, y compris la série animée Puffins : Impossible (30,3 millions d'euros), comprennent également des ventes de licences pour l'exploitation de propriétés intellectuelles relatives aux personnages de la série web Puffins. Le groupe opère en Serbie par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Iervolino & Lady Bacardi Entertainment Studios d.o.o., avec des bureaux à Belgrade et à Novi Sad. Les contrats existants couvrent 270 épisodes pour la période de trois ans allant de 2022 à 2024. La production de 90 épisodes répartis en cinq saisons (après l'achèvement des trois précédentes) a débuté en 2022. Les droits de distribution Les revenus provenant des droits de distribution se sont élevés à 3,4 millions d'euros, principalement liés à l'opéra Lamborghini. L’activité post-production La postproduction de films et le service pour les plateformes de streaming vidéo à la demande constituent le cœur de métier de la société Arte Video, une entreprise reconnue comme " Official Encoding House " par les marques les plus importantes du secteur telles que Apple iTunes (Apple iTunes Preferred, l'une des 5 premières entreprises mondiales), GooglePlay, Sony Entertainment, Amazon Prime Video, Disney+, Paramount+, Microsoft et Rakuten. L'année 2022, dans le sillage de 2021 qui a été une année de changement dans le secteur des plateformes à la demande, avec l'émergence de nouvelles plateformes internationales, qui ont toutes généré de nouvelles opportunités dans ce segment. L’activité de gestion des célébrités et de marketing sportif Les filiales R.E.D. Carpet et SoBe Sport se chargent du casting, de la gestion des célébrités et de la production de contenu numérique ADV, communication et marketing. Red Carpet a consolidé ses collaborations avec ses clients tels que les centres médiatiques (par exemple : Omnicom, GroupM) et la diffusion (par exemple : Prime Video, DAZN, RAI), en réalisant des activités de valeur pour des clients tels que Ferrero, McDonald's et en activant de nouvelles collaborations avec des clients du calibre de Kia, Barilla et Poste Italiane. Carnet de commandes et projets en cours de développement Le portefeuille de production sous contrat (revenus minimums garantis restant à produire) s'élève à 172,9 millions d'euros. Les projets en cours de développement, qui concernent les activités futures que le groupe développera et contractualisera raisonnablement au cours des trois prochaines années (2023-2025), sont estimés à environ 311,1 millions d'euros. Productions en cours Les principales productions actuelles comprennent Ferrari, un film écrit, réalisé et produit par Michael Mann, quatre fois nommé aux Oscars, avec Adam Driver, nommé aux Oscars, dans le rôle d'Enzo Ferrari, et Penélope Cruz, lauréate d'un Oscar, dans le rôle de Laura Ferrari ; Verona, un film national américain réalisé par Timothy Scott Bogart, avec Rupert Everett, Rebel Wilson, Jason Isaacs, Clara Rugaard et Jamie Ward dans la distribution ; une comédie musicale en costumes sur la tragédie de Roméo et Juliette, revisitée ; In the Fire, réalisé par Conor Allyn ("No Man's Land" en 2021) ; Paradox Effect, un film d'action réalisé par Scott Weintrob ("Home", "Savage x Fenty"). Les productions animées actuelles comprennent Baby Puffins & Bunny, Mini Puffins Wonder, Swifty et Super Impossible. En ce qui concerne les entreprises détenues par R.E.D. Carpet, Arte Video et SoBe Sport, leurs activités dans leurs segments d'exploitation respectifs devraient croître. Évolution prévisible des opérations Compte tenu de ce qui précède, une prévision de croissance des recettes et des travaux capitalisés est confirmée pour l'exercice 2023, tandis que les marges devraient être légèrement inférieures à celles de l'année en cours. Convocation de l'assemblée générale ordinaire Le Conseil d'administration a décidé de convoquer l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l'approbation des comptes annuels et la nomination d'un commissaire aux comptes, sur première convocation le 14 avril 2023. Le Conseil d'administration d'aujourd'hui a également approuvé la proposition d'affecter le bénéfice de l'exercice en totalité à la réserve extraordinaire. Le rapport financier consolidé et le projet d'états financiers pour l'année 2022 seront mis à la disposition du public, conformément à la loi, au siège social de la société, Via Salaria, 222 - 00198 Rome, et dans la section Relations avec les investisseurs du site web.

Ce communiqué de presse est disponible sur le site internet de la société www.ilbegroup.it/com dans la section Investor Relations. *** Iervolino and Lady Bacardi Entertainment S.p.A. (ILBE) est une société de production internationale, fondée par Andrea Iervolino et Monika Bacardi et active dans la production de contenu cinématographique et télévisuel, principalement des films, des émissions de télévision et des séries web animées. La société opère également par l'intermédiaire de ses filiales Arte Video S.r.l., Red Carpet S.r.l., Iervolino & Lady Bacardi Studios d.o.o., Wepost S.r.l. et SoBe Sport S.r.l.. Elle est cotée sur Euronext Growth Milan depuis 2019 - IT0005380602 - IE - et sur Euronext Growth Paris - IT0005380602 - ALIE. Au cours de l'exercice 2021, ILBE a réalisé un chiffre d'affaires de 152 millions d'euros, un EBIT de 24 millions d'euros et un résultat net de 18 millions d'euros. www.ilbegroup.it/com *** Contacts Relations Investisseurs Relations Presse Giorgio Paglioni - Investor Relations Manager Jennifer Jullia de Bellabre – Actifin +39 335 6442260 +33 (0) 1 56 88 11 19 jjullia@actifin.fr Simona D’Agostino - IR Advisor Listing sponsor +39 335 7729138 Lucien Midot - TSAF simona.dagostino@hear-ir.com +33 (0)1 56 43 70 20 ir@iervolinoent.com lucien.midot@tsaf-paris.com ANNEXES Résultats consolidés pour l'année 2022: En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Variation % Revenus 161 000 152 319 8 681 6% Frais d'exploitation 24 606 10 601 14 005 >100% Charges de personnel 5 828 3 446 2 382 69% Amortissements, dépréciations et provisions 109 767 113 830 (4 063) -4% EBIT 20 799 24 442 (3 643) -15% EBIT marge % 13% 16% -3% n.a. Charges non récurrentes (comptabilisées comme amortissement/dépréciation) 11 049 941 10 108 >100% EBIT net de charges non récurrentes 9 750 23 502 (13 752) -59% Charges financières nettes 5 212 3 140 2 072 66% Bénéfice avant impôts 4 538 20 362 (15 824) -78% Impôts (1 014) (1 934) z20 -48% Bénéfice net pour la période 3 524 18 428 (14 904) -81% Part du Groupe 3 476 18 428 (14 951) -81% Intérêts minoritaires 48 48 100% Bilan consolidé reclassé 2022 : En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Actifs Actifs non courants Immobilisations incorporelles 74 793 100 663 Activités Matériel et droits d'utilisation 3 562 505 Actifs d'impôts différés 8 190 8 958 Investissements comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence 73 18 Autres actifs non courants 2 757 1 788 Total des actifs non courants 89 376 111 932 Actif à court terme Créances commerciales 31 693 18 759 Créances fiscales 2 108 - Actifs financiers courants 18 158 12 070 Autres actifs courants 36 462 34 078 Trésorerie et autres liquidités 12 462 3 246 Total de l'actif circulant 100 882 68 152 Total de l'actif 190 258 180 084 Actif net 89 370 85 579 Passifs non courants Avantages pour les employés 310 308 Autres passifs non courants 112 409 Passifs financiers non courants 26 859 32 940 Total des passifs non courants 27 280 33 657 Passif à court terme Dettes financières à court terme 29 547 11 665 Dettes commerciales 13 957 22 257 Dettes fiscales 54 567 Passifs contractuels 10 190 17 392 Autres passifs courants 19 859 8 968 Total des dettes à court terme 73 607 60 848 Total du Passif 190 258 180 084 Indicateurs clés du tableau des flux de trésorerie du groupe 2022 : En milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 A - Flux net généré/(utilisé) par les activités d'exploitation 84 059 102 613 B - Flux net généré/(utilisé) par les activités d'investissement (82 975) (123 566) C - Flux net généré/(utilisé) par les activités de financement 8 132 20 686 D - Total des flux de trésorerie générés/(utilisés) au cours de la période (A+B+C) 9 216 (267) E - Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 3 246 3 513 F - Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période (D+E) 12 462 3 246 Position financière nette du groupe 2022 : Position financière nette - en milliers d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Trésorerie et équivalents de trésorerie (12 462) (3 246) Actifs financiers courants (18 158) (12 070) Liquidité (30 620) (15 316) Portion à court terme des passifs financiers non courants 9 506 1 996 Dettes de location à court terme 615 - Autres dettes financières courantes 19 426 9 669 Dette financière courante 29 547 11 665 Dette financière nette à court terme (1 073) (3 651) Passifs financiers non courants 24 761 32 940 Dettes de location non courantes 2 098 - Dettes commerciales non courantes - - Dette financière non courante 26 859 32 940 Dette financière nette 25 787 29 289 dont IFRS 16 (location) 2 713 - Dette financière nette reclassée 23 074 29 289 Compte de résultat et bilan reclassés de la société mère (ILBE S.p.A.) : Euro 31/12/2022 31/12/2021 Variation % Recettes 128 292 764 147 757 608 (19 464 844) -13% Frais de fonctionnement 4 490 326 4 001 763 488 563 12% Frais de personnel 1 151 974 945 052 206 922 22% Amortissements, réductions de valeur et provisions 109 090 366 116 000 585 (6 910 219) -6% EBIT 13 560 098 26 810 208 (13 250 110) -49% EBIT marge % 11% 18% -8% n.a. Charges non récurrentes (classées au bilan dans les amortissements) 7 730 000 941 000 6 789 000 >100% EBIT net de charges non récurrentes 5 830 098 25 869 208 (20 039 110) -77% Charges financières nettes (4 986 032) (3 029 711) (1 956 321) 65% Résultat avant impôts 844 066 22 839 497 (21 995 431) -96% Impôts 357 245 (2 092 484) 2 449 729 -117% Résultat net de la période 1 201 311 20 747 013 (19 545 702) -94% Euro 31/12/2022 31/12/2021 Actifs non courants Immobilisations incorporelles 70 337 354 95 524 763 Immobilisations corporelles et droits d'utilisation 1 860 609 119 467 Actifs d'impôts différés 7 747 788 7 928 690 Investissements dans les filiales 8 034 412 6 776 412 Autres actifs non courants 2 803 024 1 774 103 Total des actifs non courants 90 783 187 112 123 435 Actif à court terme Créances commerciales 36 216 174 17 223 597 Créances fiscales 2 057 408 - Actifs financiers courants 22 792 292 12 070 002 Autres actifs courants 17 155 672 34 458 997 Trésorerie et autres liquidités 10 877 447 2 545 166 Total des actifs courants 89 098 993 66 297 762 Total de l'actif 179 882 180 178 421 197 Actif net 88 953 832 87 486 457 Passifs non courants Avantages du personnel 161 755 158 890 Autres passifs non courants 9 958 300 000 Passifs financiers non courants 25 000 660 32 831 086 Total des passifs non courants 25 172 373 33 289 976 Passif à court terme Passifs financiers à court terme 27 098 523 11 599 988 Dettes commerciales 9 963 161 19 190 134 Dettes fiscales - 520 069 Passifs contractuels 10 200 494 18 079 241 Autres passifs courants 18 493 797 8 255 332 Total des dettes à court terme 65 755 975 57 644 764 Total du passif 179 882 180 178 421 197 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : ILBE - Résultats annuels 2022 FR



Langue : Français Entreprise : ILBE S.p.A. Via Barberini, 29 00187 Rome France Internet : https://ilbegroup.it/ ISIN : IT0005380602 Ticker Euronext : ALIE Catégorie AMF : Informations privilégiées / Communiqué sur comptes, résultats EQS News ID : 1591071 Fin du communiqué EQS News-Service 1591071 23-Mars-2023 CET/CEST

