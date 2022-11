ILBE S.p.A.

ILBE S.p.A.: RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022



11-Nov-2022

ILBE : RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022 Chiffre d’affaires de 100 millions d'euros au 30 septembre 2022, marge d'EBIT de 13,2%, en ligne avec le T3 2021 et le S1 2022

Bénéfice net de 4,3 millions d'euros Carnet de commandes au 30 septembre 2022 : 212 millions d'euros, contre 152 millions d'euros au 31 décembre 2021. Prévisions pour 2022 : progression du chiffre d'affaires associée à une dynamique de croissance des marges plus contenue. Rome, le 11 novembre 2022 – Le conseil d'administration d'ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), société active dans la production de contenus cinématographiques et télévisuels (Euronext Growth Milan : IT0005380602 - IE / Euronext Growth Paris : IT0005380602 - ALIE) – s'est réuni aujourd'hui, a examiné et approuvé les résultats définitifs du Groupe pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2022. Le troisième trimestre affiche un bon niveau de marge opérationnelle, en ligne avec le troisième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, bien que notre feuille de route annuelle prévoyait une contribution plus faible par rapport aux autres trimestres, ce qui représente une performance d’autant plus remarquable su on la compare avec le secteur d’ILBE. Andrea Iervolino, président et fondateur d'ILBE, a déclaré “Nous venons de clôturer un nouveau trimestre positif. Notre carnet de commandes, basé sur un modèle d'entreprise visionnaire, nous permet d’avoir une visibilité et une solidité claires en ce qui concerne nos résultats futurs : au moins 212 millions d'euros au cours des trois prochaines années, et 395 millions d'euros de projets en cours de développement, correspondant au volume d’activité que le Groupe pense raisonnablement pouvoir développer et contractualiser au cours des trois prochaines années 2023-2025. Cela nous rend sereins face aux risques qui pèsent sur la croissance mondiale, et qui, comme nous le savons, pourraient s'intensifier. Confiants et optimistes, nous continuons à travailler en nous concentrant sur des projets innovants, conformément à notre stratégie d'investissement dans des produits diversifiés et de qualité. Notre capacité à anticiper les nouvelles tendances telles que le NFT et le Metaverse, traduit également la volonté du groupe de continuer à être un acteur clé de l'avenir du monde du divertissement et des médias." Le chiffre d'affaires consolidé pour les premiers neuf mois de 2022 s’élève à 100,0 millions d'euros, contre 134,0 millions d'euros au 30 septembre 2021, en raison de l’impact de l'achèvement de la production d'Artic Friends, tandis qu'il convient de noter qu'en ce qui concerne les nouvelles séries animées en cours de production (Baby Puffins & Bunny), les livraisons ont commencé au deuxième trimestre de cet exercice. L'EBIT atteint 13,2 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l’année et la marge d'EBIT s’établie à 13,2% (contre 13,6% au 30 septembre 2021 et 13,5% au premier semestre 2022). La position financière nette d'endettement au 30 septembre 2022 s'élève à 31,9 millions d'euros, et la dette financière nette incluant l’impact de la norme IFRS 16 relative aux nouveaux contrats de location, soit 2,1 millions d'euros, s'élève à 29,8 millions d'euros (contre 29,3 millions d'euros au 31 décembre 2021), malgré le décaissement pour l'achat de 60% de Sobe Sport, une transaction qui a entraîné un décaissement de 0,6 million d'euros en plus de la cession au vendeur d'actions ordinaires d'ILBE pour une contre-valeur totale, prime d'émission incluse, de 0,6 million d'euros supplémentaires. En outre, au cours du dernier trimestre de 2022, l’endettement financier net a bénéficié d'importants encaissements de créances commerciales, qui sont investies dans des prêts rémunérés à un producteur américain, pour un nouveau film sur Roméo et Juliette dont ILBE est également le producteur exécutif. Les capitaux propres s’élèvent à 90,1 millions d'euros au 30 septembre 2022, contre 85,6 millions d'euros au 31 décembre 2021. Compte tenu de ce qui précède, ILBE confirme sa prévision d'une croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2022, associée à une dynamique de croissance des marges plus contenue par rapport aux années précédentes. Note : Les états financiers sont préparés conformément aux normes IAS/IFRS. Les états financiers consolidés au 30 septembre 2022 ne sont pas soumis à un examen comptable.

