ILBE S.p.A.: Rapport financier du premier semestre 2022.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE RAPPORT FINANCIER DU PREMIER SEMESTRE 2022 CHIFFRE D'AFFAIRES : 83,3 MILLIONS D'EUROS MARGE D'EBIT EN LIGNE AVEC LE 1er SEMESTRE 2021 : 13,5% DU CA BÉNÉFICE NET : 3,4 MILLIONS D'EUROS AMÉLIORATION DE LA DETTE FINANCIERE NETTE EBIT de 11,2 millions d'euros (15,9 millions d'euros au 30 juin 2021) et marge d'EBIT de 13,5% du chiffre d'affaires, en ligne avec le S1 2021 (13,9%).

Dette nette ajustée de 26,5 millions d'euros, en amélioration par rapport aux 29,3 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Fonds propres de 89,4 millions d'euros (85,6 millions d'euros au 31 décembre 2021)

Un carnet de commandes de 224,9 millions d'euros, contre 152,4 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Confirmation de la guidance 2022 : croissance du chiffre d'affaires par rapport à 2021 et dynamique plus contenue des marges Rome, le 30 septembre 2022 – Le conseil d'administration d'ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), société active dans la production de contenus cinématographiques et télévisuels (Euronext Growth Milan : IT0005380602 - IE / Euronext Growth Paris : IT0005380602 - ALIE), s'est réuni aujourd'hui et a approuvé le rapport financier semestriel consolidé au 30 juin 2022, préparé conformément aux normes IAS/IFRS. Le rapport financier semestriel consolidé au 30 juin 2022 s'est soldé par un chiffre d'affaires total de 83,3 millions d'euros (114,2 millions d'euros au 30 juin 2021) et un bénéfice net de 3,4 millions d'euros, contre 12,3 millions d'euros au 30 juin 2021. Andrea Iervolino, Président et Fondateur d'ILBE, a déclaré : "Les résultats consolidés enregistrés par l'entreprise au cours de ces six mois confirment la clairvoyance du groupe et seront bientôt impactés positivement par les revenus des projets les plus récents initiés par ILBE. Il est bon de rappeler que notre secteur est particulièrement exposé aux nouveaux défis et aux nouvelles tendances de consommation. Je pense par exemple à la prédominance du numérique. Notre décision d'investir dans des produits diversifiés et de qualité, de nous concentrer sur les nouvelles plateformes numériques et d'anticiper de nouvelles applications liés par exemple au développement des NFT et des Metaverse, traduit la volonté du groupe de jouer un rôle clé dans l'avenir du monde du divertissement et des médias. La solidité du bilan et de la situation financière du groupe,” conclut Andrea Iervolino, “le niveau attractif de nos marges associée à une bibliothèque de plus en plus riche et innovante, sont les ingrédients qui nous permettent aujourd'hui d'être optimistes et de contribuer à l'avenir de notre industrie.” L'EBIT, avant certaines dépenses non récurrentes de 1,5 million d'euros, s'est élevé à 11,2 millions d'euros (15,9 millions d'euros au 30 juin 2021), soit 13,5 % du revenu total, restant presque stable par rapport à la même période en 2021 (13,9 %). La dette financière nette au 30 juin 2022, corrigée de l'impact net de 2,1 millions d'euros dû à l’application de la norme IFRS 16 relative aux nouveaux contrats de location, s'est améliorée pour atteindre 26,5 millions d'euros (vs 29,3 millions d'euros au 31 décembre 2021). Cette évolution intègre le solde positif des encaissements de l'exercice auprès des clients, les subventions publiques et l'acquisition de 60% de Sobe Sport, une opération qui a entraîné un décaissement de 0,6 million d'euros en plus de l'attribution au vendeur d'actions ordinaires d'ILBE pour une valeur totale, prime d'émission comprise, de 600 milliers d'euros.

Le capital net investi, composé principalement d'immobilisations incorporelles (œuvres cinématographiques, propriétés intellectuelles, etc.) et d'autres immobilisations, s'élevait à 118,0 millions d'euros au 30 juin 2022. Le fonds de roulement net, qui inclut les subventions publiques des productions cinématographiques qui seront monétisées à partir de l'exercice suivant, est positif à hauteur de 17,3 millions d'euros.

Au 30 juin 2022, le portefeuille total de production sous contrat s'élevait à 224,9 millions d'euros (contre 152,4 millions d'euros au 31 décembre 2021), dont 65,6 millions d'euros liés aux activités du second semestre 2022. Les investissements liés aux projets en cours de développement pour les futures activités de production, de services (production exécutive et post-production), de licences, de gestion des célébrités et de publicité numérique sont estimés à environ 395,5 millions d'euros pour la période de trois ans 2023-2025.

Le report de certaines productions du groupe ILBE a eu un impact sur les résultats obtenus, entraînant un manque ds recettes qui seront comptabilisées d'ici la fin de l'année et qui concernent la production de "Baby Puffin & Bunny" et du thriller "Muti". Tendance commerciale Productions Puffins : au cours du premier semestre 2022, 61 épisodes d'animations ont été produits et livrés au client, ce qui a conduit à la reconnaissance de revenus d'un montant total de 20,2 millions d'euros (y compris les subventions gouvernementales). Par ailleurs, la stratégie de valorisation de l'IP Puffins s'est poursuivie : le Groupe DeAgostini a été identifié comme le partenaire idéal pour le développement d'un projet visant à positionner et accroître la notoriété de la marque, ainsi qu'à valoriser l'IP.

Baby Puffins & Bunny : en 2022, le groupe a commencé la production de la nouvelle suite de la série animée Arctic Friends and Puffins, intitulée Baby Puffins & Bunny, qui comprendra un maximum de 405 épisodes de 5 minutes chacun. Au cours du premier semestre 2022, 54 épisodes en version animée ont été produits et livrés au client, ce qui a conduit à la reconnaissance de revenus d'un montant total de 13,7 millions d'euros (y compris les subventions gouvernementales).

Œuvres cinématographiques State of Consciousness : comme tous les films couverts par l'accord avec Paradox, il est considéré comme un film italien et donc soumis aux règles relatives aux "subventions gouvernementales" et aux quotas européens. Pour l'exercice 2022, les recettes liées à la livraison du film ont représenté un total de 4,5 millions d'euros (y compris les " subventions gouvernementales "). Muti : pour l'exercice 2022, les revenus liés à la livraison du film ont été comptabilisés pour un total de 14,4 millions d'euros (y compris les " subventions gouvernementales "). Activités de services, y compris les licences d'exploitation de propriétés intellectuelles Ces actifs d'un montant total de 25,3 millions d'euros, qui comprennent la série animée Puffins : Impossible, incluent également des ventes de licences pour l'exploitation de propriétés intellectuelles relatives aux franchises des personnages de la web-série Puffins. Événements importants survenus après la fin de la période Aucun événement significatif n'est survenu après la fin de la période. Évolution prévisible des opérations Les activités du groupe se concentreront sur les nouvelles productions animées en cours (Baby Puffins & Bunny, Mini Puffins Wonder, Swifty et Super Impossible). En ce qui concerne les nouvelles œuvres cinématographiques, nous soulignons "In the fire" réalisé par Conor Allyne, avec Amber Heard, Eduardo Noriega et Lorenzo Mcgovern Zaini, ainsi que les nouveaux films d'animation : A Stellar Adventure, In Search of the Arctic Idol et The Walrus Who Wanted Too Much. Quant aux filiales R.E.D. Carpet, Arte Video et SoBe Sport, leurs activités dans leur secteur d'activité respectif devraient se développer. Compte tenu de ce qui précède, la prévision d'une croissance du chiffre d'affaires et des travaux immobilisés est confirmée pour l'exercice 2022, avec une dynamique de marge plus faible que les années précédentes. Vous trouverez en annexe le compte de résultat et le bilan reclassés du Groupe, les principaux indicateurs du tableau des flux de trésorerie et les détails de l’endettement financier net du Groupe. *** Iervolino and Lady Bacardi Entertainment S.p.A. (ILBE) est une société de production mondiale fondée par Andrea Iervolino, anciennement dénommée Iervolino Entertainment (IE), qui produit des contenus cinématographiques et télévisuels, principalement des films, des émissions de télévision et des web-séries. La société opère également par le biais de ses filiales Arte Video (post-production), Red Carpet (management de célébrités et production de contenus video), IES Serbia (studios d’animation) et Wepost (anciennement Iexchange). ILBE est cotée sur Euronext Growth, à Milan depuis août 2019 et à Paris depuis le 12 janvier 2022. Plus d’information sur : www.ilbegroup.it/com Contacts Relations Investisseurs Relations Presse Giorgio Paglioni - Investor Relations Manager Jennifer Jullia de Bellabre – Actifin +39 335 6442260 +33 (0) 1 56 88 11 19 jjullia@actifin.fr Simona D’Agostino - IR Advisor Listing sponsor +39 335 7729138 Lucien Midot - TSAF simona.dagostino@hear-ir.com +33 (0)1 56 43 70 20 ir@iervolinoent.com lucien.midot@tsaf-paris.com ANNEXES Compte de résultat du Groupe reclassé : En milliers d’euros 30/06/2022 30/06/2021 Var. Var. % Revenus 83 260 114 170 (30 910) -27% Frais d'exploitation 13 780 4 406 9 374 >100% Charges de personnel 3 435 1 767 1 668 94% Amortissements, dépréciations et provisions 54 838 92 094 (37 256) -40% EBIT 11 207 15 903 (4 696) -30% EBIT marge % 13,46% 13,93% n.a -0,47% Charges non récurrentes (comptabilisées comme amortissement/dépréciation) 1 511 899 612 68% EBIT net de charges non récurrentes 9 696 15 004 (5 308) -35% Charges financières nettes 3 622 1 905 1 717 90% Bénéfice avant impôts 6 074 13 100 (7 026) -54% Impôts (2 691) (750) (1 941) >100% Bénéfice net pour la période 3 383 12 349 (8 966) -73% Part du Groupe 3 342 12 349 (9 007) -73% Intérêts minoritaires 41 - 41 100% Bilan du groupe reclassé : En milliers d’euros 30/06/2022 31/12/2021 Actifs Actifs non courants Immobilisations incorporelles 89 284 99 755 Immobilisations corporelles 2 897 505 Impôts différés actifs 7 137 8 958 Participations dans des filiales 34 18 Autres actifs non courants 1 765 1 788 Total des actifs non courants 101 117 111 024 Actifs courants Créances commerciales 52 424 18 759 Crédits d'impôt 944 - Actifs financiers à court terme 16 112 12 070 Autres actifs courants 12 899 34 077 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 888 3 246 Total des actifs courants 85 267 68 153 Total de l'actif 186 384 179 177 Capitaux propres 89 379 85 579 Passifs non courants Avantages du personnel 330 308 Impôt différé passif 106 110 Provisions pour risques et charges - 300 Passifs financiers non courants 27 841 32 940 Total des passifs non courants 28 276 33 657 Passifs courants Passifs financiers à court terme 19 786 11 665 Dettes commerciales 36 405 22 257 Dettes fiscales - 1 281 Passifs contractuels 3 471 16 484 Autres dettes à court terme 9 067 8 254 Total des dettes à court terme 68 729 59 941 Total du passif 186 384 179 177 Principaux indicateurs du tableau des flux de trésorerie du Groupe : En milliers d’euros 30/06/2022 30/06/2021 A - Flux net généré/(utilisé) par les activités d'exploitation 26 687 71 740 B - Flux net généré/(utilisé) par les activités d'investissement (27 735) (73 341) C - Flux net généré/(utilisé) par les activités de financement 690 435 D - Total des flux de trésorerie générés/(utilisés) au cours de la période (A+B+C) (358) (1 166) E - Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 3 246 3 513 F - Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période (D+E) 2 888 2 347 Endettement financier net : En milliers d’euros Position financière nette - €/000 30/06/2022 31/12/2021 Trésorerie et équivalents de trésorerie (2 888) (3 246) Actifs financiers courants (16 112) (12 070) Liquidité (19 000) (15 316) Partie à court terme des passifs financiers non courants 6 392 1 996 Passifs financiers pour leasing courant 426 - Autres disponibilités financières courantes 12 968 9 669 Dette financière courante 19 786 11 665 Dette financière nette courante 786 (3 651) Passifs financiers non courants 26 172 32 940 Passifs financiers pour leasing non courant 1 669 - Dettes commerciales non courantes - - Dette financière non courante nette 27 841 32 940 Endettement financier net - Dette 28 627 29 289 dont IFRS 16 (contrats de location) 2 095 - Endettement financier net ajusté 26 532 29 289 Fichier PDF dépôt réglementaire



