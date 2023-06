ILBE S.p.A.

ILBE S.p.A.: Résultats au premier trimestre 2023.



08-Juin-2023 / 20:00 CET/CEST

COMMUNIQUÉ DE PRESSE ILBE : RÉSULTATS AU PREMIER TRIMESTRE 2023 Chiffre d'affaires : 32,5 M€ (vs 26,9 M€ au 1 er trimestre 2022)

EBIT : 3,2 M€ (vs 4,0 M€ au 1 er trimestre 2022)

Réultat net : 2,5 M€ Carnet de commandes de 186,9 millions d'euros (contre 172,9 millions d'euros au 31 décembre) et confirmation des prévisions pour 2023 : croissance du chiffre d'affaires et des travaux capitalisés, associée à une dynamique de marge légèrement plus faible qu’en 2022 Roma, le 08 juin 2023 – 20h Le conseil d'administration d'ILBE (Iervolino et Lady Bacardi Entertainment) - société active dans la production de contenus cinématographiques et télévisuels (Euronext Growth Milan - IT0005380602 - IE et Euronext Growth Paris - IT0005380602 - ALIE) - s'est réuni aujourd'hui pour examiner et approuver les résultats définitifs du groupe pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023. Andrea Iervolino, Président et Fondateur d'ILBE, a déclaré : “Nous avons clôturé un trimestre positif et rentable, en maintenant un carnet de commandes considérable. La solidité de nos fonds propres est intacte, bien que nous soyons affectés par la concentration des investissements correspondant à la saisonnalité de l’activité sur le trimestre. Je suis très heureux de dire que nous continuons à travailler à plein régime sur de nombreux projets, y compris des projets innovants, grâce également à certain business consolidation enregistré en 2022, qui était un objectif extrêmement important pour nous." Le trimestre s'est achevé sur un chiffre d'affaires de 32,5 millions d'euros (contre 26,9 millions d'euros au 1er trimestre 2022) et un EBIT de 3,2 millions d'euros (contre 4,0 millions d'euros au 1er trimestre 2022), soit une marge d’EBIT de 10,0% du chiffre d'affaires (contre 14,9% au 1er trimestre 2022), en légère baisse en raison du changement de stratégie mis en œuvre au dernier trimestre de l'année dernière concernant la vente de droits de distribution pour les films dits " familiaux ", avec la constatation d'un amortissement plus élevé. ILBE a enregistré un bénéfice net de 2,5 millions d'euros au 1er trimestre 2023 (contre 3,3 millions d'euros au 1er trimestre 2022). Le carnet de commandes, qui s'élevait à 172,9 millions d'euros au 31 décembre 2022, a atteint 186,9 millions d'euros au 31 mars 2023, grâce à de nouvelles commandes pour Tik Tok et des films d'animation. L’endettement financier net au 31 mars 2023 s'élève à 37,6 millions d'euros, net de l’effet de 3,0 millions d'euros liés à la norme IFRS 16 relative aux contrats de location (contre 23,1 millions d'euros au 31 décembre hors 2022, et 28,9 millions d'euros au 31 mars 2022). L'augmentation de la dette au premier trimestre est due mécaniquement aux investissements réalisés sur la période pour plusieurs productions majeures (Verona, Paradox effect, Skincare, Kill them all, Tik Tok, Film d'animation : Baby Puffins & Bunny). L'encaissement des créances et la diminution attendue des investissements réduiront la dette nette au cours des prochains trimestres. La période allant jusqu'au 31 mars 2023 s'est achevée sur des fonds propres nets de 91,8 millions d'euros, en légère hausse par rapport au 31 décembre 2022 (89,4 millions d'euros). Compte tenu de ces éléments, la prévision d'une croissance du chiffre d’affaires et de la production immobilisée, associée à une dynamique de marge plus faible que les années précédentes, est confirmée pour l'exercice 2023. *** Note : Les états financiers sont préparés conformément aux normes IAS/IFRS. Les états financiers consolidés au 31 mars 2023 ne sont pas audités. Ce communiqué de presse est disponible dans la section "Investor Relations" du site https://ilbegroup.com. Veuillez également noter que, pour la diffusion de l'information réglementée, la société utilise le circuit 1INFO-SDIR géré par Computershare S.p.A.. *** Iervolino and Lady Bacardi Entertainment S.p.A. (ILBE) est une société de production internationale, fondée par Andrea Iervolino et Monika Bacardi et active dans la production de contenu cinématographique et télévisuel, principalement des films, des émissions de télévision et des séries web animées. La société opère également par l'intermédiaire de ses filiales Arte Video S.r.l., Red Carpet S.r.l., Iervolino & Lady Bacardi Studios d.o.o., Wepost S.r.l. et SoBe Sport S.r.l.. Elle est cotée sur Euronext Growth Milan depuis 2019 - IT0005380602 - IE - et sur Euronext Growth Paris - IT0005380602 - ALIE. Au cours de l'exercice 2022, ILBE a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 161 millions d'euros, un EBIT de 21 millions d'euros et un résultat net consolidé de 3,5 millions d'euros. le carnet de commandes pour les trois exercices 2023-2025 s'élevait à 173 millions d'euros à fin 2022. www.ilbegroup.it/com *** Contacts Relations Investisseurs Relations Presse Giorgio Paglioni - Investor Relations Manager Jennifer Jullia de Bellabre – Actifin +39 335 6442260 +33 (0) 1 56 88 11 19 jjullia@actifin.fr Simona D’Agostino - IR Advisor Listing sponsor +39 335 7729138 Lucien Midot - TSAF simona.dagostino@hear-ir.com +33 (0)1 56 43 70 20 ir@iervolinoent.com lucien.midot@tsaf-paris.com Fichier PDF dépôt réglementaire



