ILBE S.p.A.: TROIS NOUVELLES SÉRIES ANIMÉES 'COURTES' POUR LA GÉNÉRATION TIK TOK

ILBE : TROIS NOUVELLES SÉRIES ANIMÉES "COURTES" POUR LA GÉNÉRATION TIK TOK

Devançant les autres acteurs du secteur, l'entreprise apporte aux plateformes numériques un contenu disruptif conçu pour répondre aux besoins des nouveaux consommateurs

ILBE cède les droits mondiaux à la société américaine "The Wonderfilm Media Corporation", tout en les conservant en Italie

Rome et Paris, le 5 septembre 2022 – ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), société active dans la production de contenus cinématographiques et télévisuels (Euronext Growth Milan - IT0005380602 - IE et Euronext Growth Paris - IT0005380602 - ALIE), annonce la production de nouveaux contenus courts et innovants spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des nouvelles générations de plus en plus habituées à des clips de courte durée en raison de la croissance exponentielle des réseaux sociaux tels que Tik Tok et Instagram.

Les droits de distribution mondiale des trois projets de 100 épisodes chacun ont été cédés par ILBE à The Wonderfilm Media Corporation pour un montant total de 17,1 millions d'euros à réaliser entre l'exercice en cours et le prochain exercice 2023. En outre, ILBE se chargera de la distribution en Italie.

The Wonderfilm Media Corporation est un nouveau client et l'une des principales sociétés de divertissement américaines, avec des bureaux à Hollywood et à Londres. Elle se concentre principalement sur la production de longs métrages et de séries télévisées de haute qualité destinés au marché international.

La nouvelle série, qui sera disponible à partir de la fin du deuxième trimestre 2023, contiendra des épisodes d'une durée de 60 secondes par épisode et mettra en scène des personnages sympathiques de la série dérivée du film d'animation Arctic Dogs.

Andrea Iervolino, Président et Directeur général d'ILBE, déclare : « Devançant les acteurs du secteur, ILBE poursuit sa stratégie d'innovation : après avoir investi dans le format des contenus courts, elle propose désormais des contenus disruptifs spécifiquement adaptés aux plateformes numériques et aux besoins des consommateurs actuels qui exigent de plus en plus de rapidité d'utilisation et d'immédiateté. La collaboration avec Wonderfilm s’inscrit dans la vision avant-gardiste d'ILBE et dans sa volonté de créer des produits 'Made in Italy' destinés à un marché international de plus en plus exigeant ».

Bret Saxon et Jeff Bowler de Wonderfilm ajoutent : « Les habitudes des consommateurs ont convergé vers des contenus mobiles de courte durée, et le temps passé à consommer des divertissements dans ce format a augmenté de façon exponentielle. Les téléspectateurs de moins de 34 ans passent déjà beaucoup plus de temps sur leurs smartphones que devant leur télévision. Nous pensons que le nouveau projet d'ILBE exploite parfaitement les habitudes actuelles des téléspectateurs, avec une production de pointe et une narration exceptionnelle. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer avec toute l'équipe d'ILBE sur ces productions ».

Ces nouveaux contenus intègrent des innovations de rupture avec des fonctionnalités conçues spécifiquement pour les plateformes numériques. La durée des épisodes sera plus courte et le format vidéo, carré ou vertical, sera mieux adapté aux écrans des terminaux mobiles. Les épisodes de la série animée ainsi créée offriront le même niveau de convivialité que les contenus partagés entre les utilisateurs des réseaux sociaux. Ils répondent ainsi aux besoins des nouvelles générations qui sont de plus en plus habituées, notamment grâce aux vidéos de Tik Tok et d’Instagram, à consommer du contenu divertissant de plus en plus rapidement.

Trois séries seront initialement publiées : Super Impossible suit les aventures de quatre Puffins super-héros aidés par leur mentor Johnny Puff pour défendre la ville de Taigasville contre le méchant morse Otto Von Valrus ; Swifty raconte les aventures du renard éponyme qui, avec l'ours polaire séraphique et placide PB, et Jade, le renard roux rusé et ingénieux, se retrouvent les protagonistes d'une série d'histoires passionnantes et amusantes ; Mini Puffins, enfin, emmène les spectateurs dans l'Arctique avec les quatre protagonistes : Puffins, Johnny Puff et les loutres légères et drôles Bertha et Leopold. Les contenus visent à divertir et à enthousiasmer le jeune public par la légèreté et la comédie, tout en véhiculant des thèmes et des valeurs tels que la solidarité, l'amitié et le respect de l'environnement.

Iervolino and Lady Bacardi Entertainment S.p.A. (ILBE) est une société de production mondiale fondée par Andrea Iervolino, anciennement dénommée Iervolino Entertainment (IE), qui produit des contenus cinématographiques et télévisuels, principalement des films, des émissions de télévision et des web-séries. La société opère également par le biais de ses filiales Arte Video (post-production), Red Carpet (management de célébrités et production de contenus video), IES Serbia (studios d’animation) et Wepost (anciennement Iexchange). ILBE est cotée sur Euronext Growth, à Milan depuis août 2019 et à Paris depuis le 12 janvier 2022. En 2021, ILBE a enregistré des recettes de 152,3 millions d'euros, un EBIT de 24,4 millions d'euros et un résultat net de 18,4 millions d'euros. Plus d’information sur : www.ilbegroup.it/com

Wonderfilm Media

Wonderfilm est une société de divertissement de premier plan qui possède des bureaux à Hollywood et à Londres. Wonderfilm se concentre sur la production de longs métrages et d’épisodes télévisés dont la qualité des scénarios leur confère un attrait international. Wonderfilm a produit cinq longs métrages au cours des six derniers mois, dont le thriller "White Elephant" de John Malkovich et Olga Kurylenko, et le film d'horreur surnaturel Lullaby, réalisé par John Leonetti (Anabelle), dont la sortie est prévue cette année. Wonderfilm a été fondé par Jeff Bowler et Bret Saxon.

