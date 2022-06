ILBE S.p.A.

ILBE S.p.A. participera au 'European Midcap Event' à Paris les 23 et 24 juin 2022, organisé par Intermonte (partenaire unique pour l'Italie) en collaboration avec CF&B Communication.



15-Juin-2022 / 18:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



COMMUNIQUE DE PRESSE Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE) participera au "European Midcap Event" à Paris les 23 et 24 juin 2022, organisé par Intermonte (partenaire unique pour l'Italie) en collaboration avec CF&B Communication Rome, Paris, 15 juin 2022 - Iervolino & Lady Bacardi Entertainment "ILBE", société de production de films et de programmes télévisuels, cotée sur le marché Euronext Growth à Milan (IT0005380602 – IE) et à Paris (IT0005380602 – ALIE) participera à la 18ème édition du "European Midcap Event" qui se tiendra à l'hôtel Pullman Paris Tour Eiffel, et qui est organisé par Intermonte (partenaire unique pour l'Italie) en collaboration avec CF&B Communication. Andrea Iervolino, Administrateur délégué, et le Top management de la société, rencontreront des investisseurs institutionnels, principalement français et très actifs sur le segment des Mid&Small cap européennes. Les documents destinés aux investisseurs seront disponibles sur le site web de la société www.ilbegroup.it/com, rubrique "Investor Relations". A propos d’ILBE Iervolino and Lady Bacardi Entertainment S.p.A. (ILBE) est une société de production mondiale fondée par Andrea Iervolino, anciennement dénommée Iervolino Entertainment (IE), qui produit des contenus cinématographiques et télévisuels, principalement des films, des émissions de télévision et des web-séries. La société opère également par le biais de ses filiales Arte Video (post-production), Red Carpet (management de célébrités et production de contenus video), IES Serbia (studios d’animation) et Wepost (anciennement Iexchange). ILBE est cotée sur Euronext Growth, à Milan depuis août 2019 et à Paris depuis le 12 janvier 2022. En 2020, ILBE a enregistré un chiffre d’affaires de 121 millions d'euros, un EBIT de 23 millions d'euros et un résultat net de 19 millions d'euros. Plus d’information sur : www.ilbegroup.it/com Contacts Relations Investisseurs Relations Presse Giorgio Paglioni - Investor Relations Manager Jennifer Jullia – Actifin +39 335 6442260 +33 (0) 1 56 88 11 21 jjullia@actifin.fr Simona D’Agostino - IR Advisor Listing sponsor +39 335 7729138 Lucien Midot - TSAF simona.dagostino@hear-ir.com +33 (0)1 56 43 70 20 ir@iervolinoent.com lucien.midot@tsaf-paris.com Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : ILBE - Paris Midcap Event FR