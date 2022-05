ILBE S.p.A.: résultats du premier trimestre 2022.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ilbe: résultats du premier trimestre 2022

Croissance de la marge d?EBIT par rapport au 31 mars 2021, diminution de la dette financière nette par rapport au 31 décembre 2021

Les nouvelles productions animées en cours (Baby Puffins et Bunny) commenceront à être livrées au deuxième trimestre 2022, de même que les autres productions cinématographiques en attente

Chiffre d?affaires consolidé de 26,8 millions d'euros au 31 mars 2022 (contre 44,5 millions d'euros au 31 mars 2021).

EBIT de 4,0 millions d'euros au 31 mars 2022 et marge d'EBIT en hausse à 14,9% contre 13,3% au 31 mars 2021.

Carnet de commandes confirmé à 152,4 millions d'euros sur trois ans, dont environ la moitié concerne 2022.

Rome, Paris, le 4 mai 2022 - ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), société active dans la production de contenus cinématographiques et télévisuels (Euronext Growth Milan -IT0005380602-IE et Euronext Growth Paris -IT0005380602 - ALIE), annonce que le Conseil d'Administration, qui s'est réuni aujourd'hui, a examiné et approuvé les résultats définitifs du Groupe pour le trimestre clos le 31 mars 2022.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 26,9 millions d'euros, soit -39,8% par rapport aux 44,5 millions d'euros au 31 mars 2021, en raison de l?impact de l'achèvement de la production d?Artic Friends, tandis que les nouvelles productions animées en cours (Baby Puffins & Bunny) commenceront leurs premières livraisons au deuxième trimestre 2022, ainsi que les autres productions cinématographiques (Puffins, State of Consciousness, Muti, Giving back 2 et Giving back 3, In the fire). Le chiffre d?affaires du trimestre a été particulièrement soutenu par les livraisons des productions animées Puffins et Puffins impossible (21,8 millions d'euros), les services d'animation (4,1 millions d'euros) et la gestion des célébrités (0,9 million d'euros).

L'EBIT s'est élevé à 4,0 millions d'euros (contre 5,9 millions d'euros au 31 mars 2021), brut de 0,3 million d'euros de dépenses non récurrentes de la société mère liées à des coûts supplémentaires de smart-working. Les marges de la période ont atteint 14,9 %, contre 13,3 % au premier trimestre 2021, grâce à l'effet d'un certain nombre de mesures d'amélioration des performances de gestion.

La position financière nette consolidée au 31 mars 2022 présente un solde de dettes de 28,9 millions d'euros contre 29,3 millions d'euros au 31 décembre 2021, en légère diminution en raison du solde positif entre les recettes de l'exercice provenant des clients et des subventions publiques, et les dépenses d?investissements du trimestre, tant dans les nouvelles productions que dans les productions en cours, principalement "In the Fire", ainsi que l'achat de 60% de la société Sobe Sport.

Le carnet de commandes est confirmé à 152,4 millions d'euros sur trois exercices, dont environ la moitié concerne les activités de 2022, et compte tenu également du lancement de nouvelles productions dont les effets seront visibles dès le deuxième trimestre de l'année. Il convient par ailleurs de noter que le carnet de commandes de la nouvelle série animée Baby Puffins & Bunny est égal à 116,8 millions d'euros avec un plan de production quasi constant réparti entre les années 2022, 2023 et 2024.

Pour l'exercice 2022, la Société réaffirme donc les guidance pour l?exercice 2022 déjà présentés au mars 2022.

Note : Les états financiers sont préparés conformément aux normes IAS/IFRS.

Les états financiers consolidés au 31 mars 2021 ne font pas l'objet d'un contrôle restreint.

A propos d?ILBE

Iervolino and Lady Bacardi Entertainment S.p.A. (ILBE) est une société de production mondiale fondée par Andrea Iervolino, anciennement dénommée Iervolino Entertainment (IE), qui produit des contenus cinématographiques et télévisuels, principalement des films, des émissions de télévision et des web-séries. La société opère également par le biais de ses filiales Arte Video (post-production), Red Carpet (management de célébrités et production de contenus video), IES Serbia (studios d?animation) et Wepost (anciennement Iexchange). ILBE est cotée sur Euronext Growth, à Milan depuis août 2019 et à Paris depuis le 12 janvier 2022. En 2021, ILBE a enregistré des recettes de 152,3 millions d'euros, un EBIT de 24,4 millions d'euros et un résultat net de 18,4 millions d'euros. Plus d?information sur : www.ilbegroup.it/com

