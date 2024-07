Iervolino & Lady Bacardi Entertainment S.p.A. est spécialisé dans la production et la commercialisation de contenus cinématographiques et télévisuels (films, émissions de télévision, séries web, etc.). L'activité s'organise autour de 4 pôles : - prestations de production et de post-production ; - création de contenus vidéos ; - prestations de création, d'encodage et de diffusion numérique ; - gestion des castings.