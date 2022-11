Exclusif - Comment FTX a acheté son chemin pour devenir la bourse de crypto-monnaies "la plus réglementée".

Par Chris Prentice, Angus Berwick et Hannah Lang

(Reuters) - Avant de s'effondrer ce mois-ci, FTX se distinguait de ses nombreux rivaux dans l'industrie cryptographique largement non supervisée en se vantant d'être la bourse "la plus réglementée" de la planète et en invitant les autorités à l'examiner de plus près.

Aujourd'hui, des documents de l'entreprise consultés par Reuters révèlent la stratégie et les tactiques qui se cachent derrière le programme de réglementation du fondateur Sam Bankman-Fried, y compris les conditions inédites d'un accord annoncé plus tôt cette année avec IEX Group, la plateforme boursière américaine décrite dans le livre de Michael Lewis "Flash Boys", qui traite du commerce rapide et informatisé.

Dans le cadre de cet accord, Bankman-Fried a acheté une participation de 10% dans IEX, avec une option de rachat total dans les deux ans et demi à venir, selon un document du 7 juin. Ce partenariat a permis au dirigeant de 30 ans de faire pression sur l'organisme de réglementation d'IEX, la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes, au sujet de la réglementation des crypto-monnaies.

Cet accord et d'autres mentionnés dans les documents, qui comprennent des mises à jour commerciales, des procès-verbaux de réunions et des documents stratégiques, mettent en lumière l'un des objectifs plus larges de FTX : créer rapidement un cadre réglementaire agréable pour lui-même en acquérant des participations dans des entreprises qui ont déjà obtenu des licences des autorités, en raccourcissant le processus d'approbation souvent long.

FTX a dépensé quelque 2 milliards de dollars en "acquisitions à des fins réglementaires", selon les documents de FTX consultés par Reuters et issus d'une réunion du 19 septembre. L'année dernière, par exemple, elle a acheté LedgerX LLC, un marché à terme, ce qui lui a permis d'obtenir trois licences de la Commodity Futures Trading Commission d'un seul coup. Ces licences ont permis à FTX d'accéder aux marchés dérivés américains des matières premières en tant que bourse réglementée. Les produits dérivés sont des titres qui tirent leur valeur d'un autre actif.

FTX considérait également son statut réglementaire comme un moyen d'attirer de nouveaux capitaux de la part de grands investisseurs, montrent les documents. Dans les documents destinés à appuyer sa demande de centaines de millions de dollars de fonds, elle a présenté ses licences comme un avantage concurrentiel clé. Les "douves réglementaires", disait-elle, créaient des barrières pour les rivaux et lui donneraient accès à de nouveaux marchés et partenariats lucratifs hors de portée des entités non réglementées.

"FTX a la marque la plus propre en crypto", a proclamé la bourse dans un document présenté aux investisseurs en juin.

Bankman-Fried n'a pas répondu à une demande de commentaires sur les questions relatives à la stratégie réglementaire de FTX. FTX n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Un porte-parole de la SEC a refusé de commenter pour cet article. La CFTC a également refusé de commenter.

Dans un échange de texte avec Vox cette semaine, Bankman-Fried a fait une volte-face sur les questions réglementaires. Lorsqu'on lui a demandé si son éloge antérieur des réglementations était "juste des RP", il a répondu dans une séquence de textos : "Ouais, juste des RP... j'emmerde les régulateurs... ils rendent tout pire... ils ne protègent pas du tout les clients."

Un porte-parole d'IEX a refusé de confirmer les détails de la transaction avec FTX, sauf pour dire que la "petite participation minoritaire" de FTX dans IEX ne peut être vendue à un tiers sans son consentement. "Nous évaluons actuellement nos options juridiques en ce qui concerne la transaction antérieure", a déclaré le porte-parole.

PATCHWORK DE RÉGULATEURS

FTX s'est effondré la semaine dernière après une tentative futile de Bankman-Fried de lever des fonds d'urgence. La société avait fait l'objet d'une certaine surveillance réglementaire grâce aux dizaines de licences qu'elle avait obtenues par le biais de ses nombreuses acquisitions. Mais cela n'a pas protégé ses clients et ses investisseurs, qui doivent maintenant faire face à des pertes totalisant des milliards de dollars. Comme l'a rapporté Reuters, FTX a secrètement pris des risques avec les fonds de ses clients, utilisant 10 milliards de dollars de dépôts pour soutenir une société de trading appartenant à Bankman-Fried.

Quatre avocats ont déclaré que le fait que Bankman-Fried courtisait les régulateurs tout en prenant des risques massifs avec les fonds des clients sans que personne ne s'en aperçoive expose un vide réglementaire béant dans l'industrie des cryptomonnaies. "C'est un patchwork de régulateurs mondiaux - et même au niveau national, il y a d'énormes lacunes", a déclaré Aitan Goelman, avocat chez Zuckerman Spaeder et ancien procureur et directeur de l'application de la CFTC. "C'est la faute d'un système réglementaire qui a mis trop de temps à s'adapter à l'avènement de la crypto".

Une personne familière avec la pensée de la SEC sur la réglementation de la crypto a déclaré que l'agence croit que les entreprises de crypto opèrent illégalement en dehors des lois américaines sur les valeurs mobilières et s'appuient plutôt sur d'autres licences qui offrent une protection minimale aux consommateurs. "Ces représentations, bien que nominalement vraies, ne couvrent pas leur activité", a déclaré la personne.

ÉTAPE 1 : LES LICENCES

Bankman-Fried avait de grandes ambitions pour FTX, qui, cette année, avait atteint plus d'un milliard de dollars de revenus et représentait environ 10 % des échanges sur le marché mondial des crypto-monnaies, après un départ arrêté en 2019. Il voulait construire une application financière, où les utilisateurs pourraient échanger des actions et des jetons, transférer de l'argent et effectuer des opérations bancaires, selon un document non daté intitulé "FTX Roadmap 2022."

L'"étape 1" vers cet objectif, selon le document "Roadmap", "est de devenir aussi licencié que raisonnablement possible."

"En partie, il s'agit de s'assurer que nous sommes réglementés et conformes ; en partie, il s'agit d'être en mesure d'élargir notre offre de produits", indique le document.

C'est là qu'intervient la frénésie d'acquisition de FTX, selon les documents. Au lieu de demander chaque licence, ce qui peut prendre des années et parfois des questions inconfortables, Bankman-Fried a décidé de les acheter.

Mais cette stratégie avait aussi ses limites : Parfois, les sociétés qu'elle a acquises ne disposaient pas des licences précises dont elle avait besoin, montrent les documents.

L'un des objectifs de FTX, selon les documents, était d'ouvrir les marchés dérivés américains à ses clients dans le pays. Elle estimait que ce marché apporterait un volume de transactions supplémentaires de l'ordre de 50 milliards de dollars par jour, générant des millions de dollars de revenus. Pour ce faire, elle devait persuader la CFTC de modifier l'une des licences détenues par LedgerX, le marché à terme nouvellement acquis par FTX.

Le processus de demande a duré des mois, et FTX a dû débourser 250 millions de dollars pour un fonds d'assurance contre le défaut de paiement, une exigence standard. FTX prévoyait que la CFTC pourrait lui demander d'augmenter le fonds à 1 milliard de dollars, selon le procès-verbal d'une réunion de son conseil consultatif en mars.

FTX s'est effondrée avant d'avoir pu obtenir l'approbation, et a maintenant retiré sa demande.

Acheter des sociétés pour obtenir des licences présentait également d'autres avantages, démontrent les documents examinés par Reuters : Cela pouvait donner à Bankman-Fried l'accès qu'il désirait aux régulateurs.

L'accord avec IEX, qui a été annoncé en avril, en est un bon exemple. Dans une interview conjointe à CNBC, Bankman-Fried et le PDG d'IEX, Brad Katsuyama, ont déclaré qu'ils voulaient "façonner une réglementation qui, en fin de compte, protège les investisseurs." Ce qui importe le plus ici, a ajouté Bankman-Fried, c'est qu'"il y ait de la transparence et une protection contre la fraude."

Reuters n'a pas pu déterminer combien FTX a payé pour cette participation.

Bankman-Fried a été invité à rencontrer le président de la SEC, Gary Gensler, et d'autres responsables de la SEC, ainsi que Katsuyama, en mars.

Une source proche d'IEX a déclaré que l'objectif de la réunion était d'informer à l'avance la SEC de son accord avec FTX, qui n'avait pas encore été annoncé publiquement à ce moment-là, et de discuter de la possibilité pour IEX de créer une plate-forme de négociation d'actifs numériques, tels que le bitcoin. Le rôle de FTX était de fournir l'infrastructure de crypto-négociation, selon la source.

Les responsables de la SEC ont carrément rejeté leur plan initial parce qu'il aurait impliqué la création d'une plate-forme de négociation non boursière plus légèrement réglementée, ce à quoi l'agence s'oppose pour les cryptomonnaies, a déclaré la source familière avec la réflexion de la SEC.

Reuters n'a pas pu déterminer l'étendue de l'implication de Bankman-Fried dans les conversations ultérieures avec la SEC. Dans leur esprit, les responsables de la SEC avaient accepté de rencontrer Katsuyama en mars, et Bankman-Fried ne faisait que suivre, a déclaré la source familière avec la pensée de la SEC. Il a gardé le silence pendant la réunion, alors que Katsuyama était "aux commandes", a ajouté la source.

Quelle que soit son implication, FTX a parlé de ses discussions à ses investisseurs. Lors d'une réunion de son conseil consultatif en septembre, FTX a déclaré que les discussions avec la SEC étaient "extrêmement constructives".

"Nous sommes susceptibles d'y occuper la pole position", a-t-il déclaré, selon le procès-verbal de la réunion.

La personne qui connaît la pensée de la SEC a déclaré qu'elle contesterait le fait que FTX soit en "pole position". Toute mesure prise par la SEC pour réglementer le commerce des crypto-monnaies serait ouverte à tous les participants du marché, a déclaré la source.

La source proche d'IEX a déclaré que la bourse n'a jamais conclu d'accords opérationnels avec FTX, ajoutant qu'elle n'en est jamais arrivée là.

Un document de FTX datant de mai fournit un récapitulatif des contacts de FTX avec les différents régulateurs. Le document, qui n'a pas été signalé précédemment, montre comment, dans la plupart des cas, FTX a pu résoudre les problèmes qui se sont présentés.

En février, par exemple, les autorités sud-africaines ont publié un avertissement aux consommateurs indiquant que FTX et d'autres bourses de crypto-monnaies n'étaient pas autorisées à y opérer. FTX a donc conclu un accord commercial avec une bourse locale pour continuer à fournir les services. "FTX est maintenant entièrement régularisé en ce qui concerne ses activités actuelles en Afrique du Sud", a déclaré FTX.

L'autorité de régulation, la South African Financial Sector Conduct Authority, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le document de mai montre également que FTX a eu maille à partir avec la SEC. La SEC avait mené des enquêtes plus tôt cette année sur la façon dont les sociétés de crypto-monnaies traitaient les dépôts des clients. Certaines entreprises proposaient des intérêts sur les dépôts, ce qui, selon la SEC, pouvait en faire des titres et devait être enregistré selon ses règles. Dans la liste de ses interactions réglementaires, FTX a noté que l'enquête cherchait à savoir si ces actifs étaient "prêtés ou autrement utilisés à des fins opérationnelles."

Ce mois-ci, comme l'a rapporté Reuters, il est apparu que FTX avait fait exactement cela, en transférant des milliards de dollars de fonds de clients vers la société de trading de Bankman-Fried, Alameda Research.

Dans le document de mai, FTX a déclaré que le personnel d'examen de la SEC, qui examine minutieusement les pratiques du marché pouvant présenter un risque pour les investisseurs, était préoccupé par une autre question : un programme de récompenses qu'il proposait aux clients, dans le cadre duquel il versait des intérêts sur les dépôts de crypto-monnaies.

Selon le document, FTX a dit au régulateur qu'il n'avait pas les mêmes problèmes que les produits d'autres fournisseurs sur lesquels l'agence avait enquêté.

"Nous avons confirmé que ces produits étaient uniquement basés sur les récompenses et n'impliquaient pas le prêt (ou toute autre utilisation) de la crypto déposée", a écrit FTX. La SEC a répondu en disant qu'elle avait terminé son "enquête informelle" et qu'elle n'avait pas besoin d'autres informations "pour le moment".

La SEC n'a fait aucun commentaire sur l'enquête. Dans un courriel adressé à Reuters, Bankman-Fried a écrit : "La réponse de FTX était exacte ; le programme de récompenses de FTX US n'impliquait pas le prêt d'actifs."