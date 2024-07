IFB Industries Limited est une société d'ingénierie basée en Inde. La société est engagée dans la fabrication de diverses pièces et accessoires pour les véhicules à moteur et dans la fabrication et le commerce de produits électroménagers. La gamme de produits de la société comprend des composants découpés fins, des outils et des machines-outils connexes, tels que des redresseurs, des dérouleurs, des chargeurs à bande et autres. Ses catégories de lavage comprennent les lave-linge à chargement frontal, les lave-linge à chargement par le haut, les sèche-linge et les lave-vaisselle, ainsi que les équipements de lavage de vaisselle et de blanchisserie. Sa catégorie d'appareils de cuisine comprend des produits tels que des cheminées, des plaques de cuisson et des fours encastrés. Ses divisions d'ingénierie sont situées à Kolkata et à Bangalore. Ses accessoires comprennent le couvercle, la découpe, Aqua Appliance, iQ Wifi Smart Control pour les climatiseurs IFB, Stacking Mount Unit, IVS 1454A, et IVS 1455A. L'entreprise dessert divers clients, notamment des hôtels, des restaurants, des hôpitaux, des établissements publics, des entreprises et des établissements d'enseignement.