IFGL Refractories Limited annonce des changements de direction

Le conseil d'administration d'IFGL Refractories Limited, réuni le 12 novembre 2022, a nommé M. Rajesh Agarwal en tant que directeur supplémentaire de la société à compter du 12 novembre 2022 et l'a également nommé, à compter de cette date, " directeur juridique " de la société pour une période de trois ans, susceptible de se retirer par rotation, sous réserve de l'approbation des actionnaires, conformément aux dispositions applicables de la loi sur les sociétés de 2013, des règlements SEBI LODR de 2015 et des règles et règlements qui en découlent. En vertu de ce qui précède, M. Agarwal cesse d'occuper le poste de Secrétaire de la Société à compter du 12 novembre 2022. a nommé Mme Mansi Damani (FCS 6769) en tant que Secrétaire de la Société à compter du 12 novembre 2022.

Mme Damani a jusqu'à présent occupé le poste de Secrétaire général adjoint de la société. Mme Mansi Damani a également été nommée " Compliance Officer " de la société, comme l'exige le règlement 6 de la réglementation SEBI LODR de 2015. Rajesh Agarwal est membre de l'Institute of Company Secretaries of India. Il a plus de trente ans d'expérience dans le domaine du droit des sociétés, de la fiscalité et des questions juridiques.

Il a rejoint l'ancienne société lndo Flogates Ltd. en octobre 1988 en tant que secrétaire général. Après la fusion de lndo Flogates Ltd, il a été nommé secrétaire général de l'ancienne IFGL Refractories Ltd à partir du 14 août 2000. Nommée secrétaire générale de la société (connue sous le nom d'IFGL Exports Ltd. jusqu'au 25 octobre 2017, à compter du 5 août 2017, lors de la fusion de l'ancienne société IFGL Refractories Ltd. Mme Mansi Damani est membre de l'Institute of Company Secretaries of India. Diplôme d'études supérieures en administration des affaires (finances) du Symbiosis Centre for Distance Learning, Pune.

Elle a rejoint le groupe de sociétés SK Bajoria en 2002 et a plus de vingt ans d'expérience dans le domaine du secrétariat et de la fiscalité.