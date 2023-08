IFGL Refractories Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication, le commerce et la vente d'articles réfractaires et d'équipements et accessoires connexes utilisés dans les usines sidérurgiques. La société opère par le biais de réfractaires et de céramiques spécialisés. Elle fournit également des services liés aux produits réfractaires. Ses installations de fabrication sont situées dans la zone économique spéciale (ZES) de Kandla, au Gujarat, dans la zone industrielle de Kalunga près de Rourkela, en Odisha, et dans le parc industriel APIIC De-Notified Area, à Atchutapuram, dans le district de Visakhapatnam, dans l'Andhra Pradesh. L'entreprise s'adresse à la fois aux marchés nationaux et internationaux. Ses secteurs géographiques comprennent l'Inde, le Royaume-Uni, l'Europe autre que le Royaume-Uni, l'Asie à l'exclusion de l'Inde, les Amériques et autres. La filiale à 100 % de la société est FGL Worldwide Holdings Limited.

Secteur Matériaux de construction