IFGL Refractories Limited annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 décembre 2022

IFGL Refractories Limited a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 décembre 2022. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 3 159,7 millions INR, contre 3 136,3 millions INR l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 183,1 millions INR contre 3 172,4 millions INR un an plus tôt. Le revenu net s'est élevé à 157,9 millions INR par rapport à 189 millions INR l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 4,38 INR, contre 5,24 INR l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'élève à 4,38 INR, contre 5,24 INR l'année précédente.

Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 10 183,7 millions INR, contre 8 982,8 millions INR l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'élève à 10 237,6 millions INR contre 9 088,2 millions INR l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 497,9 millions INR, contre 567,9 millions INR l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 13,82 INR, contre 15,76 INR l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'élève à 13,82 INR, contre 15,76 INR l'année précédente.