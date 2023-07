Anhui USTC Iflytek Co., Ltd. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de logiciels et de systèmes de traitement d'informations. L'activité du groupe s'organise autour de 3 familles de produits et services : - logiciels de conversion de textes en voix ; - systèmes de reconnaissance vocale embarqués ; - services d'intégration de systèmes et de support technique.

Secteur Logiciels